2) Le dessert est un des postes les plus chers. Sauf si on le fait soi-même. Une bûche roulée poire et chocolat ou un gâteau à la crème de marrons, c’est 1,50 €/pers. ! (voir les recettes sur le site de Tomate-Cerise.be)

Colruyt, Lidl, Aldi, Delhaize, Carrefour, votre menu des fêtes à la loupe: où trouver les formules les moins chères? (COMPARATIF)

3) Présentation : pour upgrader, on achète… une botte de cresson. "En mettant quelques feuilles sur assiette ou sur les plats, c'est fou comme cela fait festif."

4) Le plaisir passe par des couleurs et des textures différentes : du croustillant pour chaque produit plus moelleux !

5) Une burrata, des lamelles de truffes (en bocal, moins cher), de l'huile d'olive, "c'est une entrée géniale !"

6) Pour l’apéro, vous pouvez remplacer le concombre par du chou-rave en tzatziki et préparer des pickles de carottes.