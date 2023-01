Ciney: coup de boule lors d’un match de foot

Mais cette affaire n'est pas finie puisqu'elle aura également des répercussions pénales et civiles pour le principal intéressé, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour coups et blessures volontaires. "Une médiation pénale m'a été proposée et je l'ai acceptée. Mais je devais aussi effectuer 30 heures de travaux d'intérêt général et ça, ce n'était pas possible", explique-t-il.

Devant le tribunal, le joueur de Biesme est revenu sur son pétage de plombs, ce soir-là. " C'était un samedi soir, il y avait pas mal de monde et d'alcool. Durant la rencontre, j'ai été la cible d'insultes racistes. J'en ai parlé à l'arbitre qui ne m'a pas soutenu, ce qui m'a un peu gonflé. Le match s'est envenimé et sur une action, j'ai commis un tacle qui était pour moi correct. J'ai voulu me replacer mais plusieurs joueurs de Chevetogne sont venus vers moi pour me pousser. Puis, l'arbitre m'a appelé et m'a mis une seconde jaune. Quand il m'a demandé de quitter le terrain, j'ai eu l'impression d'être resté calme pour rien durant tout le match."

La suite, on la connaît, avec ce coup de tête au visage du capitaine adverse, Gilles Vercauteren. "Il a perdu connaissance quelques secondes puis s'est rendu aux urgences du CHR. Il en est ressorti avec une commotion cérébrale et un nez cassé avec plaie ouverte", plaide son avocate, Me Libois.

"Une zine pas excusable"

Comme il l'a déjà fait devant le CP Namur, Nassim Chamkha dit regretter son geste. "J'ai eu une zine, qui n'est pas excusable. Ce geste, ce n'est pas moi. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, j'en avais 23 lorsque ce fait a eu lieu, c'était la première fois que cela m'arrivait." Le joueur ose la comparaison avec le joueur français Zinédine Zidane. "Même lui l'a fait (NdlR : en finale de Coupe du monde, face à l'Italie en 2006) et cela ne l'a pas empêché d'être à la tête du Réal Madrid par la suite."

"On n'est pas à la Coupe du monde, ici", réagit le parquet de Namur qui requiert une peine de travail de 60 h.

Présent à l'audience, Gilles Vercauteren s'est quant à lui dit très déçu de ce qu'il a entendu ce mardi matin. "J'ai l'impression qu'il minimise son geste. Cela fait trois ans que je me réveille chaque matin et que j'y pense. J'ai une bosse sur le nez, une cicatrice et des sinusites à répétition à cause d'un déplacement de la cloison nasale. Le foot était par ailleurs ma passion depuis 30 ans, j'étais capitaine de mon équipe. Ce match face à Biesme a été mon dernier avec Chevetogne. Depuis, je n'ai plus le feu. Ce n'est pas la fin que je voulais."

Jugement le 7 février.

S. M.