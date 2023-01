Écoute, c’est du belge: voici les album noir-jaune-rouge les plus attendus en 2023

Le premier album de Pierre de Maere est très attendu en Belgique comme en France. ©ÉdA

Une semaine plus tard, soit le 3 février, c'est l'inoxydable Marka qui débarquera avec son nouvel album. On n'a pas fini de digérer Terminé bonsoir qu'arrive Voodoo belge. Surferait-il sur la vague du succès d'une certaine A… ? On ne peut pas lui en vouloir, lui qui a tenu bon contre vents et marées depuis tant de temps.

Enfin ! Enfin, un nouvel album de dEUS. L'air de rien, cela fait dix ans que le successeur de Following Sea se fait attendre. Les célébrations du 25e anniversaire de The Ideal Crash en 2019 et la pandémie ont masqué l'absence mais le manque est bien là aujourd'hui. Avec Mauro Pawlowski de retour aux guitares, s'il vous plaît.

Rendez-vous le 17 février pour découvrir How To Replace It. C'est aussi le jour que Kid Noize a choisi pour sortir Nowera, le successeur de The Man With a Monkey Face (2019).

Loïc Nottet est également attendu cette année. Il a annoncé un album 100 % en français. Son titre ? Mystère. Pour quand ? Lui seul le sait jusqu'à présent. Même topo pour Caballero&JeanJass qui devraient, selon leurs dires, faire l'actualité en 2023.

Sans plus de précisions, il devrait être question dans les prochains mois de Black Box Recorder et de Jakomo, finaliste du Humo Rock, qui s'offrent déjà deux Ancienne Belgique sold-out en mars…