La gourmette : jadis une alliance entre dieu et les hommes

Les toutes premières gourmettes sont cependant nettement plus anciennes. Réalisées en or ou en argent (parfois les deux), elles circulent déjà 2.500 ans avant J-C dans l’Égypte ancienne. Au fil des siècles, les mœurs évoluent et ce bijou, précieux à l’origine, se popularise. Avec ou sans signification religieuse, la gourmette est alors bien présente dans notre société. Et en l’offrant, l’envie d’apporter la protection et l’amour est tout aussi présente.

L’origine du mot gourmette est étonnante. Il provient du mot "gourme" qui désignait au XVe siècle une chaînette destinée à maintenir le mors du cheval. À la fin du XIXe siècle, la gourmette désigne la chaîne de la montre de gousset puis celle qui est portée au poignet. Avant d’arriver au bijou que nous connaissons aujourd’hui.

La gourmette entre dans l’armée et, lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est portée par de nombreux soldats comme plaque d’identification. De nos jours, on identifie encore régulièrement des soldats tués au combat, il y a des dizaines d’années, grâce à leur gourmette.

L’histoire la plus célèbre en la matière est incontestablement la découverte de la gourmette du célèbre écrivain français mais aussi aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, auteur notamment de "Vol de Nuit" et surtout du "Petit Prince". Engagé dans l’armée de l’air, il disparut aux commandes de son Lockheed P-38 Lightning au large de Marseille le 31 juillet 1944. Cinquante-quatre ans plus tard (le 7 septembre 1998) par un affreux jour de tempête, un patron pêcheur marseillais, qui avait malgré tout pris la mer, remonta dans ses filets la gourmette en argent de Saint-Exupéry. Jean-Claude Bianco, le pêcheur, fut, dans un premier temps, accusé de tromperie mais après une étude très sérieuse, l’origine de la chaînette fut confirmée. Plus tard, on découvrit l’épave de l’avion de Saint-Exupéry mais son corps ne fut jamais retrouvé.

De nombreuses célébrités n’hésitèrent pas à porter fièrement une gourmette. On pense notamment à Elvis Presley, James Dean, Paul Newman, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. À une époque (dans les années 60 et 70) où ce bijou était largement mis en évidence par les hommes. Moins glorieux pour le bijou, les mafieux arborèrent de grosses gourmettes en or comme signe extérieur de richesse. Plus tard, les premiers rappeurs suivirent cette mode qui tomba en désuétude dès les années 1990. De nos jours, la gourmette se fait discrète, mais elle revient de temps en temps dans la mode y compris chez les femmes, le plus souvent sous la forme d’un simple bracelet sans le prénom.