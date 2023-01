Voici les albums les plus attendus en 2023 et quelques surprises...

Quoi qu'il en soit, 2023 a démarré sur des chapeaux de roue grâce à Iggy Pop. L'Iguane était de sortie dès les premières heures de l'année nouvelle ou presque avec Every Loser, son 24e album ! À 75 ans, le gaillard affiche une forme presque déconcertante et sait toujours aussi bien s'entourer. Lisez les crédits du livret !

Dans la foulée, on attend de pied ferme le troisième album de Maneskin. Les Italiens ont été propulsés dans les hautes sphères grâce à leur victoire lors de l'Eurovision en 2021. Cela faisait longtemps qu'un lauréat n'avait plus vu sa carrière boostée de la sorte dans nos régions. Rush !, leur nouvel opus arrivera le 20 janvier, avec du Tom Morello (Rage Against the Machine) dessus, s'il vous plaît.

Maneskin dans ses oeuvres et un album à paraître le 20 janvier. ©AVPRESS

La semaine suivante, soit le 27 janvier, ce sont Ava Max et Sam Smith qui feront l'actualité. Diamonds and Dancefloors est le second format long de la "poupée" américaine révélée par "Sweet But Psycho" en 2018. Gloria sera le quatrième album pour le Londonien. Du côté de février-mars, sans date précise pour l'instant, on s'attend à avoir des nouvelles de Morrissey. L'ex-grande gueule de The Smiths en profite pour passer dire bonjour à la Belgique après huit années d'absence. Il sera en concert le 15 mars au Stadsschouwburg d'Anvers et le lendemain à Bozar à Bruxelles. Tandis que le 3 février, nous avons droit à un tir groupé avec les sorties de Queen of Me de Shania Twain, Higher The Heaven de Ellie Goulding et de I : de John Frusciante qui vole à nouveau en solo.

Attention, grosse sortie programmée le 17 février avec Trustfall de Pink ! C'est assurément un des événements de l'année. Puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Madame Alecia Moore, alias Pink, annonce "le meilleur album que j'aie jamais fait." Si la patronne le dit… Dans un autre genre mais tout aussi attendu, l'hyperactif Damon Albarn rebranche la prise de ses Gorillaz (l'a-t-il seulement un jour débranchée ?) pour Cracker Island à découvrir le 24 février. Là aussi il devrait y avoir du très beau monde pour l'accompagner vu les extraits déjà dévoilés en single (Bootie Brown, Tame Impala…)

Damon Albarn et ses Gorillaz sont attendus avec un nouvel album à venir le 24 février. ©JC Guillaume

Le 3 mars, c'est Macklemore qui est attendu avec Ben qui donne lieu à une tournée européenne qui passera par la Belgique et Forest National le 17 avril. La semaine d'après, place à Lana Del Rey qu'on n'arrête décidément plus. Aux yeux de nos confrères de L'Avenir, elle décroche d'ores et déjà le prix du titre le plus long pour un album avec Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. On ne peut pas leur donner tort !

En théorie, le 1 7 mars devrait être un gros événement. U2 qui sort un album, ça en est toujours un quoi qu'on en dise. Oui mais voilà, Songs of Surrender n'est pas tout à fait un nouvel album. Au menu : seize classiques du groupe revisités en version acoustique (en mode CD standard) et jusqu'à 40 titres pour la déclinaison digitale ou de luxe. Rien de très neuf mais ça reste U2 tout de même. Même génération, autre approche. Malgré la disparition inopinée de Andy Fletcher, Depeche Mode revient avec Memento Mori, son 15e album désormais assuré en duo. Rien n'a filtré jusqu'à présent mais l'attente est grande plus de cinq ans après Spirit.

Désormais réduit à un duo après la mort d'Andy Fletcher, Depeche Mode ne raccroche pas. Rendez-vous en mars. ©© 2013 JC Guillaume

Autre mastodonte qui refait surface : Metallica. Il y a six ans, il frappait fort avec Handwired… To Self-Destruct. Les fans en attendent tout autant. L'occasion aussi pour la nouvelle meute d'aficionados des Californiens, ceux qui les ont découverts grâce à la saison 4 de Stranger Things, de faire ses premières armes avec du neuf. Rendez-vous le 14 avril pour découvrir 72 Seasons. Le vendredi suivant (21 avril), c'est Billy Corgan et ses Smashing Pumpkins qui révéleront le deuxième volet de leur ambitieux projet Atum (Act II).

Sans date annoncée pour l'instant, on entendra certainement parler de "J-Lo" en 2023. Après neuf années de silence, Jennifer Lopez viendra nous dire coucou avec sous le bras This Is Me… Now, successeur de A.K.A. et suite de This Is Me… Then paru il y a vingt ans ? Miley Cyrus est aussi attendue dans les mois à venir avec Endless Summer Vacation.

Peter Gabriel est attendu avec "i/o", le vrai successeur de "UP". ©Benoit Vanzeveren

Last but not least et gros morceau parmi les morceaux de choix, Peter Gabriel va se rappeler à notre bon souvenir, vingt et un ans après Up ! Titre annoncé de son nouvel et dixième opus solo : i/o. Le premier extrait, "Panipticom", est sorti le 6 janvier. Le tout s'accompagne d'une tournée. Magnifique ! Oui mais non. Le prix des places est "un peu" exagéré : 80 euros pour être dans les gradins les plus éloignés et hauts du Sportpaleis. De 90 à 169 euros pour les places le long de la fosse. De 295 à 342 euros pour celles dans la fosse… 320 à 366 euros pour les packages VIP ! Glups…

Il se dit que…

Comme chaque année, les rumeurs vont bon train et si on écoutait ces bruits de couloir, on remplirait des pages entières pour annoncer les albums à venir.

Au rayon des quasi-certitudes, citons Ed Sheeran. Le Britannique a promis un nouvel album pour 2023. Quand ? Mystère. Seule indiscrétion de sa part, la volonté d'être moins pop commerciale. Vu son featuring avec Vianney, on attend de voir. Dua Lipa devrait aussi refaire parler d'elle. Future Nostalgia affiche deux ans au compteur et la belle a été aperçue en studio. En mars dernier, il a sorti un titre avec Megan Thee Stallion et en mai, elle a collaboré avec Calvin Harris pour la seconde fois. Ça bouge donc de son côté.

Dua Lipa pourrait nous faire une petite surprise en 2023. ©Ennio Cameriere

En toute logique, nous devrions aussi avoir des nouvelles de Noel Gallagher, Blink-182 ou encore de Justice qui est en studio. Il est aussi question de Damso même si QALF ne date que de 2020 et sa réédition Infinity de 2021. Il se chuchote aussi que l'on pourrait entendre parler de Bruce Springsteen, de l'inoxydable et toujours fringant Paul McCartney, voire de Paul Simon. Ou encore de Jay Z, Indochine et les Rolling Stones qui ont repris le chemin du studio malgré la mort de Charlie Watts.

On n’y croit plus…

Y a-t-il encore quelqu'un pour croire Robert Smith. Cela fait plus de quatre ans qu'il annonce un nouvel album de The Cure, le premier depuis 2008 ! Il en a même donné le titre : Songs of a Lost World. Mais depuis… rien. La tournée que le groupe a récemment donnée avec un exceptionnel concert au Sportpaleis laissait augurer de la sortie de la chose, mais non. Le public a bien eu droit à quelques inédits mais point de nouvel album. En lieu et place, il y a eu la réédition de Wish pour les 30 ans de sa sortie. C'est bien mais sadique de faire languir les fans de la sorte.

Après avoir enchanté le Sportpaleis en novembre dernier, les fans attendent le nouvel album de The Cure. L'espoir fait vivre... ©JC Guillaume

Idem pour ceux de Rihanna. Il y a sept ans, la bomba de la Barbade mettait l'eau à la bouche de ses fans avec la "promesse" d'un nouvel album. Le fameux R9… Depuis, pas la moindre fumée blanche en provenance de son repère, si ce n'est une participation sur la B.O. de Black Panther. Certes, elle a donné naissance l'an dernier. Mais là aussi, on s'impatiente…