"Why So Complicated ?", le premier single de Lizco est la découverte belge de la semaine sur LN Radio

Certains font pourtant de la résistance et même mieux que résister. Prenons le cas de Lizco, jeune groupe Bruxellois dont le single "Why So Complicated ?" est la découverte de la semaine sur LN Radio du 16 au 22 janvier. Enfin, jeune… Jeune par rapport à sa création mais bigrement expérimenté si l’on cumule les CV de ses membres. Hugo Larisch (basse), Vivian Leurquin (batterie) ; CLément Pieters (chant et synthé), Aurélien Defrenne (guitare) ont une indéniable expérience, tant en studio que sur scène en Belgique. Leurs noms sont associés, individuellement ou à plusieurs, à des projets comme Ladylo (deux albums et plus d’une centaine de concerts !), Wild Shelter, Behind The Pines ou Mustii. Jolie carte de visite.

Musicalement, les adeptes d’indie rock du début des années 2000 sont aux anges. Lizco reprend le flambeau porté jusqu’à il y a peu par Ladylo. La pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre. Les aficionados d’Arctic Monkeys, de The Stroke et autres Maccabees seront en terrain de connaissance.

Lizco ne révolutionne pas le genre mais l’exécute parfaitement bien, avec les codes qui vont avec : des mélodies catchy, un brin de mélancolie et des textes qualifiés dans la biographie du groupe de "non-chalands". On vous laisse découvrir cela avec "Why So Complicated ?" ou en vous replongeant dans les titres de Ladylo disponibles sur YouTube ("Storing The Moment" et "Wounded Knee", notamment). On aime surtout les guitares virevoltantes et la basse bondissante sur le single sorti fin novembre.

Lizco planche actuellement sur un premier EP. En cours d’élaboration, il devrait voir le jour pour le printemps. De quoi confirmer tout le bien que l’on pense de leur musique. En attendant, "Why So Complicated ?" s’écoute sur LN Radio à partir du 16 janvier, histoire de vous mettre l’eau à la bouche.