Eurovision 2023: Gustaph, dans un mouchoir de poche

Cela s’est joué dans un mouchoir de poche samedi soir sur la scène du Palais 12 où était organisé le show. Avec sa chanson "Because of You", Gustaph a devancé d’un tout petit point le duo The Starlings composé de Tom Dice et de Kato Callebaut (271 points. Vainqueur du vote des téléspectateurs avec 183 points), et de 7 points Gala Dragot, qui chantait en français ("T’inquiète"), termine troisième.

Chérine qui faisait office de favorite, également avec un titre en français ("Ça m’ennuie pas") n’a pas réussi à sortir du lot. Elle a reçu 268 points et termine quatrième. Les trois autres concurrents, Ameerah, Loredana et Hunter Falls, sont restés bien loin des avant-postes.

Gustaph n’est pas un néophyte en matière d’Eurovision. Il a même déjà une longue expérience du concours, puisque ce sera la troisième fois qu’il y participera. En 2018, il faisait partie des choristes qui ont accompagné Sennek à Lisbonne. Et, en 2021, il était de la partie au côté d’Hooverphonic quand le groupe flamand nous a représentés à Rotterdam.

Il est par ailleurs le coach vocal de Geike (Arnaerts de son nom de famille), la chanteuse emblématique d'Hooverphonic qui donnait de la voix de 1997 à 2008 avant de faire un break et de réintégrrer la formation pour l'Eurovision. Sur Instagram, il a fait part de sa joie d'avoir été sélectionné. "Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé la nuit dernière, écrivait-il dimanche. C'est un honneur de représenter la Belgique."

Membre revendiqué de la communauté LGBTQ+, Gustaph est auteur, compositeur, interprète, producteur et DJ.. Il apparaît sur les albums de Hot Spell (2018) et Hercules&Love Affair (2018), ainsi que sur une poignée de singles depuis 2011. On peut l’entendre, entre autres, sur "Do You Feel The Same", un hit de Hercules&Love Affair. D’aucuns considèrent qu’il est l’un des chanteurs belges les plus doués. Verdict les 9 et 11 mai lors des demi-finales. Et pourquoi pas le 13 mai lors de la finale de l’Eurovision.