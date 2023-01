Le carnet de bord de Victor Wegnez: un programme plus que light

Il y a aussi les temps de repas, qui sont toujours de bons moments. Nous avons un buffet qui est mis à notre disposition. Honnêtement, ils ont fait pas mal d’efforts depuis 2018. On se sert et on mange par table de quatre.

Lundi, le programme était le même. Nous sommes passés chez les kinés. La séance de meeting concernant cette fois notre match contre l’Allemagne. En fin de journée, on s’est maté le match de l’Australie face à l’Argentine à la télévision. Mardi, c’est jour de match. Un jour toujours particulier. Ensuite, la routine sera bouleversée car nous partirons pour Rourkela, qui est à quelques centaines de kilomètres de Bhubaneswar. Nous prendrons l’avion. On joue déjà vendredi contre le Japon. Mais place à la journée de mardi, qui sera importante à défaut d’être décisive.