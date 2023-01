”C’est un projet qui est né grâce à nous deux” : Maria del Rio présente Laurent, son nouveau compagnon

Il y a deux semaines, Maria del Rio a, en effet, lancé LELA, sa marque de produits de soins et de bien-être. Doucement mais sûrement, deux produits sont actuellement mis en vente sur son site www.lela-cosmetics.com : une crème pour le visage mais également un lift visage. Pour les concevoir, Maria del Rio s’est basée sur la recette de sa grand-mère. Un hommage qui se lit jusque dans la marque choisie puisque LELA est le nom que l’on donne aux grands-mères en Espagne. “Depuis ma plus tendre enfance, ma grand-mère m’a toujours conseillé de mettre de l’huile d’olive ou de l’aloe vera sur mon visage. Et j’ai toujours gardé ce rituel chaque matin”, explique Maria del Rio qui a suivi le processus de production de A à Z.

Maria, quelle était votre idée de départ ?

”Je venais avec une obsession : que ces crèmes contiennent de l’huile d’olive et de l’aloe vera, deux produits qui m’accompagnent depuis treize ans. Je voulais quelque chose d’hydratant et d’antioxydant. Pour moi, c’est le secret pour préserver sa peau, quel que soit son âge. Je suis venue avec des idées subjectives et autour d’elles, tout s’est construit. J’ai évidemment été ouverte à ce que m’ont expliqué les professionnels. Grâce à eux, j’ai appris quels étaient les bienfaits de tout ce qui se trouve dans les produits LELA.”

Comment avez-vous choisi celui qui allait créer votre crème ?

”Je pense que j’ai une bonne étoile… J’ai rencontré un ami et je lui ai fait part de mon idée de lancer ma marque. Et, il m’a proposé de rencontrer son père, producteur de cosmétiques à Binche qui a son propre laboratoire. Le feeling est très bien passé. S’en sont suivis des mois d’essais.”

Avez-vous pu donner votre avis jusqu’au bout du processus ?

”J’avoue que j’ai été chiante ! (rires) Parce que je savais aussi que je ne voulais pas être prise en défaut sur quelque chose. Je ne voulais pas faire de concessions. Il y a donc eu des dizaines d’essais. À un moment, j’ai même vu le producteur perdre pied. Mais au final, nous étions tous les deux heureux d’être arrivés à ce que j’attendais. Il y a vraiment eu un travail d’écoute et de partage.”

Lorsque vous sentez vos crèmes, la nostalgie vous envahit ?

”Oui ! Cette odeur est celle qui m’accompagne depuis que je suis toute petite. Celle d’une eau de Cologne typique d’Espagne qui est mon seul parfum depuis toujours. C’est subtil, ça ne s’impose pas non plus. Quand j’ouvre le pot de crème, j’ai une sensation de bien-être.”

Chouchouter la peau de son visage est une nécessité lorsqu’on a une vie aussi mouvementée que la vôtre ?

”Évidemment. Plus les années passent, plus on se remercie d’avoir pris soin de sa peau. Il n’y a rien à faire, le reflet dans le miroir est là. Il faut donc vraiment prendre soin de sa peau jour après jour. Moi, c’est ce que je fais depuis toujours. Et, ça fait du bien à ma peau, évidemment, mais également à mon moral.”

Animatrice, comédienne, maman et maintenant femme d’affaires. Comment trouvez-vous le temps d’enfiler toutes ces casquettes ?

”Depuis 30 ans, on me demande comment j’arrive à être maman, comédienne et animatrice. La réponse est simple : il faut du temps, de l’organisation et de la motivation.”

L’idée est d’également développer la marque dans les boutiques ?

”Depuis le lancement, j’ai eu beaucoup de propositions. Mais, pour le moment, je me concentre sur ce lancement. C’est un nouveau métier que je découvre jour après jour. Les produits vont, dans un premier temps, se trouver sur le site mais j’espère qu’ensuite, ils pourront rayonner au même titre que la gamme.”

Laurent, son nouveau compagnon avec qui elle a créé LELA

Cette idée de créer sa propre gamme de produits titille Maria del Rio depuis un certain temps. “Ça faisait longtemps que je pensais à lancer cette crème. Et d’autant plus quand je lisais les commentaires de ma communauté qui me demande régulièrement ce que je fais pour prendre soin de ma peau”, explique l’animatrice. Mais c’est sous l’impulsion de Laurent, son compagnon, longtemps surnommé “le nouveau” dans le Good Morning de Radio Contact que le projet a pris vie. “Un soir, je discutais avec Laurent et il m’a vraiment motivé à me lancer. Il m’a dit que j’étais à un stade de ma vie où je pouvais oser faire naître un tel projet avec ce que j’ai appris en tant que femme. Et il avait totalement raison. Cette idée est devenue une évidence. Et jusqu’au bout, tout s’est enchaîné naturellement. Toutes les planètes se sont alignées.”

À partir de là, LELA est devenu un projet commun, celui de Maria del Rio et de l’homme qui partage sa vie. “C’est un projet qui est né grâce à nous deux. Ça nous tenait à cœur. Je suis tellement heureuse de ce qu’on a pu mettre sur pied. Laurent et moi, on s’est directement compris en ce qui concerne l’élaboration de cette marque. Il travaille dans la communication et le marketing donc il m’a été d’une grande aide, notamment pour tout ce qui concerne les supports et la préparation du site.”

Si Maria del Rio lève le voile sur son nouveau compagnon dans le cadre de cette campagne de promotion, elle tient toutefois à préserver sa vie privée. “Laurent fait partie du projet donc c’est normal que je parle de lui et le présente. On aurait pu s’exposer davantage si on l’avait souhaité mais on ne le voulait pas forcément.”