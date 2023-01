Keanu Reeves, l’acteur qui entretient une part de mystère est la star la plus prisée d'Internet

Le passionné de moto grandit à Toronto au Canada. C’est vers l’âge de 16 ans qu’il se prend d’amour pour la comédie. Un intérêt qui le poussera à quitter son Canada pour Los Angeles et Hollywood vers l’âge de 20 ans. “Faire l’acteur avait un parfum de liberté et de plaisir”, dit-il. Son objectif ? Vivre de son rêve.

Son parcours ne va pas être marqué que de succès. Il décroche un rôle dans Les Folles Aventures de Bil et Ted, dans Les Liaisons Dangereuses et plus tard dans Point Break, un film devenu culte où il retrouve Patrick Swayze après Youngblood. Le comédien fait ensuite part de son envie de jouer avec des réalisateurs indépendants. Gus Van Sant (Will Hunting, Elephant) lui propose alors d’incarner un prostitué dans My Own Private Idaho, un rôle qui lui permettra de donner la réplique à River Phoenix, un des acteurs les plus prometteurs de sa génération qui devient un ami pour Keanu Reeves. Celui-ci décédera toutefois d’une crise cardiaque deux ans après la sortie du film.

Keanu Reeves accède au statut de star internationale suite au film Speed où il partage l’affiche aux côtés de Sandra Bullock. Dans une interview, cette dernière a avoué être complètement tombée sous le charme du Canadien. Ils se retrouveront douze ans plus tard dans Entre deux rives, une romance fantastique, mais pas dans Speed 2, un projet évoqué mais auquel l’acteur n’a pas voulu prendre part malgré la belle somme d’argent qui lui était promise pour y participer. “Artistiquement, en tant qu’acteur, je voulais prendre une autre direction”, explique-t-il. “Un de mes espoirs, c’est de pouvoir jouer dans différents genres et de jouer différents types de rôles.”

Après un retour raté au théâtre, l’acteur enfile le costume de Neo pour Matrix, un des films les plus ambitieux et les plus complexes jamais vus à Hollywood. Au-delà d’être un triomphe, ce film devient un phénomène. “C’est la fin de mes débuts”, déclare Keanu Reeves qui en incarnera la totale trilogie.

a consécration arrivera avec John Wick, film grâce auquel il renoue avec le genre qui l’a rendu célèbre : l’action. Peu importent les échecs commerciaux que le comédien aura rencontrés dans sa carrière, la saga pèse lourd. “J’aime vraiment jouer John Wick. J’aime bien ce type. Quand je pense à lui, je pense à sa volonté et à la façon dont il se fait martyriser et dont il continue à se battre pour sa vie. J’aime les sentiments qu’il a pour sa femme et la façon dont il honore sa mémoire”, explique-t-il. Cette réussite fait de Keanu Reeves un acteur qui peut tout oser, tout se permettre. Son parcours éclectique en est la preuve.

Star la plus prisée d’Internet

L’homme n’est pas salué que pour ses talents de comédien mais également pour sa bonté, son côté altruiste et sa simplicité. Deux qualités qui ont boosté sa notoriété sur les réseaux sociaux où il apparaît comme une sorte de messie. Une image qu’il lui colle à la peau depuis de nombreuses années et qui a même inspiré plusieurs ouvrages traitant du bien-être.