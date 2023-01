Jugez plutôt. En France, les cinq longs-métrages retenus pour le César suprême ont tous été signés par des hommes. Les mêmes qui se battent pour la meilleure réalisation, sans aucune femme en lice. Aux États-Unis, phénomène identique : sur les dix films retenus, un seul, Women Talking, a été mis en scène par une réalisatrice, Sarah Polley. Le pourcentage féminin diminue encore dans la catégorie des cinéastes, puisqu'il chute à zéro.

Et ce n’est pas tout. Les cinq candidats à l’Oscar du meilleur acteur sont tous blancs.

Pour le titre de meilleure actrice, Michelle Yeoh, la seule Asiatique, fait face à une Latina (Ana de Armas) et trois Caucasiennes. Pour les rôles secondaires, seule Angela Bassett, pour Black Panther : Wakanda Forever, représente la communauté noire.

Une disproportion flagrante qui a fait bondir la réalisatrice du film Till, Chinonye Chukwu. "Nous vivons dans un monde et travaillons dans des industries qui sont si agressivement engagées à maintenir la blancheur et à perpétuer une misogynie non dissimulée envers les femmes noires", écrit-elle sur Instagram alors que son long-métrage a été snobé par l'Académie, en dépit de critiques dithyrambiques. Bien sûr, imposer des quotas n'aurait absolument aucun sens, mais ces déséquilibres montrent que l'industrie du septième art, derrière les discours de façade, n'a toujours pas pris conscience de l'importance de l'inclusion et des mouvements "Oscars So White" ou "MeToo". Le cinéma perd des spectateurs mais aussi le contact avec la réalité de la société et sa représentativité. Il devrait se demander si tout cela n'est pas lié…

Patrick Laurent