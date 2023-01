Qui est Jimmy Jean-Louis, la star américano-haïtienne des films d'action ?

À 54 ans, ce solide gaillard taillé dans l'ébène sait ce que signifie "manquer". Ce verbe-là, il l'a conjugué à tous les temps, lui qui a grandi dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Lui qui a vu Haïti, son pays, s'enfoncer dans un marasme duquel rien ne semble pouvoir l'extraire. Il faut savoir qu'entre le XIXe et le milieu du XXe siècle, cet État caribéen situé sur l'île d'Hispaniola, territoire qu'il partage avec la République dominicaine, a été écrasé par une dette colossale imposée par la France, puis les États-Unis. Ancienne colonie, en 1825, Haïti avait été forcé de payer des millions de francs à ses anciens colonisateurs en échange de la reconnaissance de son indépendance. Selon une enquête du New York Times publiée en mai 2022, cette dette estimée à 112 millions de francs de l'époque, soit 560 millions de dollars aujourd'hui, a eu des effets aussi pervers que dévastateurs sur l'économie du pays. Libéré du fardeau de la dette, Haïti aurait peut-être connu la même croissance que ses voisins d'Amérique latine. Depuis 2003, Port-au-Prince demande des réparations financières à une France qui fait la sourde oreille. Pour l'anecdote, le principal bénéficiaire du prêt à Haïti de 1875 était le Crédit industriel et commercial, une banque qui a participé au financement de… la tour Eiffel.

Hollywood, contre vents et marée

Pas rancunier pour un sou, à l’âge de 12 ans, c’est pourtant en France que Jimmy rejoint sa mère. Cette dernière remplit le frigo en faisant des ménages depuis sept ans lorsque l’adolescent découvre Choisy-le-Roi dans la banlieue parisienne. Au milieu des immeubles de cette cité grise, l’ado se met à rêver d’une carrière artistique. Ses parents rentrent au pays, mais lui, qui vient d’acquérir la majorité, décide de rester dans l’Hexagone pour tenter sa chance. Il suit les cours de l’Académie internationale de danse et se produit dans les émissions de Patrick Sébastien et de Michel Drucker. La "bougeotte" l’amène à se rendre à Barcelone, en Espagne, où il rejoint le groupe de théâtre musical du cabaret La Belle Époque. Pour améliorer l’ordinaire, il entame parallèlement le métier de mannequin. L’Italie lui fait les yeux doux. Puis c’est l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne qui se l’arrachent. Mais dans son for intérieur, Jimmy sait qu’il est un acteur né. Parader sur un podium et prendre la pose pour des revues de mode sur papier glacé, c’est clair, il a en fait le tour !

Il débarque en 1998 aux États-Unis, déterminé à réussir. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Sa pugnacité paye. On le voit dans Phat Girlz (Mo'Nique), la série à succès NBC Heroes, la série CW Arrow, CBS Extant (avec l'actrice oscarisée Halle Berry) produite par Steven Spielberg. Il fait aussi partie du casting de Joy avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert DeNiro, réalisé par David O. Russell. Pour une mini-série produite par France Télévisions, il devient Toussaint Louverture en 2012 et est primé.

Sollicité par George Clooney, Quincy Jones et Lionel Ritchie

Lors des interviews qu’il donne aujourd’hui, il en profite pour rappeler que pendant que les "people" font la nouba à Hollywood, des hommes, des femmes, des enfants à Haïti sont confrontés à la pauvreté, à la malnutrition, à la violence liée aux gangs armés. Depuis l’assassinat du président Moïse en 2021, cette violence s’est étendue aux autres régions du pays. À Port-au-Prince, vous ne pouvez pas voir les frontières, mais vous devez savoir où elles se trouvent. Des gangs concurrents se partagent la capitale haïtienne, kidnappant, violant et tuant à volonté. Ils délimitent leur territoire dans le sang.

En 201, en réponse au tremblement de terre, Hollywood United for Haïti, dont il est le fondateur et président, s’associe à la Fondation panaméricaine de développement et à l’Organisation des États américains. Avec leurs partenaires, ils fourniront un soutien à plus de 300 000 personnes. Impressionné par ses efforts, George Clooney demandera à Jimmy de participer à un Téléthon, puis les producteurs Quincy Jones et Lionel Ritchie le sollicitent en qualité de chanteur cette fois-ci pour entonner le tube de Michaël Jackson dans "We Are The World 25 for Haïti".

Rien ne semble stopper Jimmy Jean-Louis. C'est Sean Penn qui le dit. L'activiste américain qui s'était longuement mobilisé après le tremblement de terre de 2010 ne tarit pas d'éloges quand on lui parle de JJL : "L'énergie que déploie Jimmy pour son pays est admirable. J'ai rarement vu une telle dévotion et une telle implication." Venant de l'ex-Bad Boy hollywoodien et de son incapacité à "passer la brosse à reluire", le compliment n'est pas anodin.