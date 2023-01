Un point de chute méconnu et pas très loin de la Belgique : comment réussir son week-end à Duisbourg

Lors des deux jours passés là-bas, par de belles journées d’hiver, c’est sans doute le dernier lieu parcouru qui nous a le plus impressionné : le Landschaftspark Duisburg-Nord. Ce parc paysager a en fait été aménagé sur l’une des deux aciéries fondées par Thyssen voici 120 ans dans la région. Jusqu’à 2000 personnes ont travaillé là avant que Thyssen-Krupp ne ferme cet emplacement. Plutôt que de raser ce lieu industriel et de perdre ainsi la trace de la sidérurgie passée, la ville a décidé de le transformer en site de promenades à pied ou à vélo et d’y organiser des événements tout au long de l’année, accessible gratuitement, 24 h/24. De plus, chacun peut monter dans les anciens hauts fourneaux du sommet desquels on a une vue extraordinaire sur la région. Les photographes s’en donneront à cœur joie pour immortaliser un lieu aussi poétique, pour une sorte d’Urbex officiel.

La ville, qui reste le plus grand port intérieur au monde, ayant titre de port maritime situé au confluent du Rhin et de la Ruhr, a de ce fait beaucoup été bombardée durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle conserve cependant trois maisons moyenâgeuses et les remparts de l’ancienne ville sont remis au jour et font l’objet d’une promenade passant par quelques lieux muséaux tout à fait passionnants pour les amateurs d’art contemporain et actuel.

Des musées à visiter

Lors de notre visite, mi-décembre, le sculpteur minimaliste Norbert Kricke était à l’honneur des trois principales institutions de la ville. Dans le Küppersmühle, on soulignera aussi les salles dédiées à l’œuvre particulièrement émouvante d’Anselm Kiefer qui mêle cendres, argile, plomb ou encore paille pour évoquer ses sujets souvent tirés de la guerre et de l’holocauste en particulier. Cet artiste, comme aussi Martin Assig, sont parmi les plus dynamiques de la riche scène artistique allemande. Ils sont donc à découvrir au Küppersmühle, un ancien moulin formidablement réhabilité le long des quais.

Cette cité où s’installa en 1552 le célèbre cartographe anversois Gérard Mercator, peut aussi compter sur la fondation DKM, fondée en 1999 par Dirk Krämer et Klaus Maas. Cette collection privée offre un panorama artistique étonnant de 5000 ans, nos gaillards se passionnant autant pour l’art contemporain que pour l’Antiquité égyptienne ou asiatique. Les visites de ce lieu se font exclusivement par groupe et sur rendez-vous mais il vaut absolument le coup d’œil.

Enfin, last but not least, de l'autre côté du parc Kant, le Musée Wilhelm Lehmbruck met en avant l'un des artistes majeurs de la ville mais surtout, grâce à son fils Manfred qui en a imaginé l'architecture dans les années 70, une foule d'artistes du XXe et du XXIe siècles. Jusqu'au 26 février, c'est le Britannique Anthony Gormley qui vient placer ses sculptures en conversation avec les œuvres de Wilhelm Lehmbruck dans un dialogue So British, aussi intelligent que drôle !

Duisbourg, ce sont aussi des piétonniers bien agréables parsemés d’œuvres d’art comme Le Sauveteur signé Niki de Saint Phalle ou Jean Tinguely, des restaurants et tavernes fort sympathiques, et l’hôtel Intercity aussi pratique, face à la gare, que confortable.

Petit conseil si vous venez en train : la correspondance se fait à Cologne, prévoyez une marge assez longue, il arrive que les retards soient conséquents. Ayant été dans le cas, nous nous sommes vu répondre que 20 minutes, c’était trop juste…

Adresses utiles : https://lehmbruckmuseum.de ; www.museum-dkm.de ; https://museum-kueppersmuehle.de ; https://landschaftspark.de Office du tourisme : https://www.duisburgkontor.de/