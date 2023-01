C’est probablement sur le site de Gesher Benot Ya’agov en Israël qu’un être humain, à l’aide d’un morceau de pyrite et d’un silex taillé, fit naître le premier feu contrôlé de l’histoire, il y a 800.000 ans. Sur place on découvrit des traces de foyers ainsi que des reliefs de repas et des silex taillés. Jusqu’à cette découverte, on estimait que la maîtrise du feu remontait à 400.000 ans. Clairement (sans jeu de mots.) le feu peut-être considéré comme étant à la base de l’humanité moderne.

Voilà pour le feu domestiqué. Venons-en à présent au transport du feu. À l’époque, il n’était pas aisé d’allumer un feu, il fallait tenir compte des conditions climatiques (pluie, vent) et la réussite au premier essai était loin d’être assurée.

À travers les siècles, de nombreux scientifiques des quatre coins du monde (Égypte, Inde, Grèce, Rome, Chine…) tentèrent en vain de rendre le feu facile à créer et à transporter. Mais sans aucune notion de chimie et de physique, ils échouèrent. Sauf les Chinois qui mirent au point un bâton de bois enduit de soufre qui permettait de faire du feu. L’ancêtre de l’allumette moderne en quelque sorte. Même si un Français (JeanChancel) imagina en 1805 une allumette rudimentaire, l’invention de l’allumette à friction est attribuée, elle, à l’Anglais John Walker en 1827.

Assez curieusement, le briquet vit le jour quatre ans plus tôt en 1823, lorsqu’un chimiste allemand, Johann Wolfgang Döbereiner, inventa un briquet de grande taille, considéré comme l’ancêtre du briquet moderne. Il était cependant très dangereux à utiliser. Normal, ce briquet était en réalité une arme à feu transformée qui utilisait de la poudre à canon (!) comme mécanisme d’allumage.

Mis sur les rails, le briquet évolue ensuite au fil des années. Le briquet à mèche apparaît pendant la Première Guerre mondiale, le briquet à essence voit le jour en 1931 (popularisé au départ des États-Unis par la marque Zippo) et, à peine deux ans plus tard, le briquet à gaz est lancé à son tour sur le marché.

En 1948, le Français Henry Pingeot invente le premier briquet jetable qui est aussitôt commercialisé par son compatriote Marcel Quercia. Bon marché, ce briquet est rapidement adopté par de très nombreux fumeurs qui l’achètent chez les buralistes.

Et en 1973, la marque BIC prend le relais avec un succès prodigieux toujours dans le domaine du briquet jetable. Mais d’autres inventions suivent : le briquet Clipper (1970) dont la pierre peut être remplacée, le briquet Tempête (un modèle anti-vent dont la flamme reste allumée dans n’importe quelle condition météorologique), le briquet plasma (il se recharge par branchement USB).

Certains briquets valent une petite fortune. Le plus cher au monde est le modèle "Fleur de Parme" de la marque Dupont qui a été acheté par un riche collectionneur asiatique pour la somme de 500.000 €. Précisons qu’il n’est pas jetable…