Daniel Guichard ne regrette rien: "Oui, je referais les mêmes conneries !"

Daniel Guichard a sept enfants et les relations avec certains de ceux-ci n'ont pas toujours été au beau fixe. "Mon avant-dernier, Joël, bosse avec moi. Et ma fille Emmanuelle a chanté avec moi et s'est occupé de la communication. Les autres n'ont pas du tout suivi mes pas. Ils vivent leur vie…"

"Je suis mal à l'aise avec les récompenses ou hommages"

Le danger d'une carrière de plus de 50 ans est aussi de tomber du côté obscur et facile du show-business. "Ce n'est même pas facile, c'est logique, assure-t-il. Il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'on a un succès immense toute sa vie. Ce n'est pas vrai, à quelques exceptions près. Par exemple, pour ceux dont la communication est bien faite, avec le côté humain sans cesse mis en avant. Car du côté artistique, il est normal d'être parfois en moins bonne forme. Il arrive aussi que ce que vous racontez n'intéresse plus personne. Et d'autres artistes, plus performants, arrivent également." Daniel Guichard tenait d'ailleurs à remettre aussi les pendules à l'heure sur ce qu'on a pu dire à son égard : son addiction à l'alcool et aux Gitanes. "Le nombre de conneries que j'ai lu là-dessus ! On a dit dans la presse que je picolais. Quatre bouteilles de whisky par jour. Si vous trouvez quelqu'un qui tient le coup plus de trois jours avec quatre bouteilles par jour, présentez-le moi ! Le coma éthylique arrive déjà le premier jour (sourire) !" L'interprète du "Gitan" n'évite pour autant pas le sujet. "Mais prendre des casquettes avec du whisky Coca ou du champagne, oui, ça m'est arrivé. Il y a toujours une excuse ou des explications qui fait que vous vous mettez à picoler. Et d'autres qui vous amènent à arrêter. C'est pareil pour les cigarettes car ce sont vraiment de grosses conneries."

L'interprète de "Mon vieux" s'apaise avec l'âge. "Je m'en fous de vieillir. Au niveau du temps qui passe, les anniversaires tout ça… je m'en tape, vous ne pouvez pas imaginer ! Pas parce que je suis philosophe mais c'est parce que je ne peux rien y faire." Celui qui ne rêve pas de mourir sur scène comme Dalida, ne veut pas non plus d'hommage en son honneur. "Je m'en tape totalement aussi ! Il y a très longtemps, on m'a même donné la médaille des Arts et des Lettres que j'ai refusée. La seule référence, ce sont les gens qui vous aiment et vous suivent depuis 30 ans, parfois 40. C'est cela la vraie médaille et l'hommage. Lors des périodes où j'étais dans le creux de la vague, j'avais toujours des gens qui venaient me voir. Chanteur, on le fait pour être aimé."

Ne lui parlez donc pas non plus des Victoires de la musique qui approchent… "Je m'en fous aussi. C'est emmerdant et je suis mal à l'aise avec ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien car je suis content quand certains sont récompensés, mais moi, ça me gêne. Mon credo a toujours été : je ne suis pas le plus riche de ce métier mais je suis le plus libre. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un de riche en Belgique qui cherche un héritier… je suis là ! (sourire) !"