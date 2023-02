Dries Van Langenhove démissionne de son mandat

Dans ses messages diffusés sur son compte Telegram, Dries Van Langenhove répercute également des théories sur les pratiques pédophiles des élites, à l’instar des membres du mouvement complotiste américain QAnon. Ce faisant, il se place dans le sillage de Thierry Baudet, le leader du parti d’extrême droite néerlandais dont l’extrémisme effraie les responsables du Vlaams Belang.

L'article du Standaard semble avoir secoué les esprits. Et ce n'est certainement pas une coïncidence si ce samedi, Dries Van Langenhove a annoncé qu'il renonçait à terminer son mandat de député à la Chambre des représentants. Une annonce qu'il a d'ailleurs faite au siège du Vlaams Belang, en présence du président du parti flamand d'extrême droite.

Dries Van Langenhove, qui avait été élu sur la liste du Vlaams Belang mais n'en était pas membre, ne disparaîtra cependant pas des réseaux sociaux. Il a dit souhaiter poursuivre son activisme, notamment via son propre canal médiatique. Il peut y peser davantage qu'au Parlement, où la position sur les migrants du Vlaams Belang, qu'il représentait, a été "systématiquement réduite au silence à mort" par les médias, estime-t-il. Sa démission lui donnera également plus de temps pour se concentrer sur le procès dans le dossier Schild&Vrienden où il est poursuivi pour violations de la loi sur le racisme et de la législation sur les armes.