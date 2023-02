La course folle aux armements

Plus dingue encore : si on ajoute les suicides, les meurtres ou les accidents, toujours par balles, le nombre de trépas au pays de Joe Biden en moins d’un mois grimpe à 2 919.

En cause, une évidence pour beaucoup en Europe mais pas de l’autre côté de l’Atlantique, l’accès beaucoup trop aisé aux revolvers et autres fusils, qu’ils soient d’assaut ou pas. En 2018, on estimait que chaque Américain possédait en moyenne 1,2 arme à feu, soit plus du double du deuxième pays dans cet étrange classement, le Yémen, avec 0,5 arme par habitant. À titre de comparaison, en Belgique, ce chiffre passe à 0,17 par personne.

Si des voix s’élèvent aux USA lors de chaque nouveau carnage, réclamant un contrôle plus strict, rien ne change pour autant. Ou plutôt si : les armuriers réalisent des affaires en or. Sur les trois dernières années, pas moins de 60 millions de "guns" ont été acquis par des Américains désireux de pouvoir se défendre face à la menace grandissante. Selon une enquête menée par l’Université de Chicago, au pays de l’Oncle Sam, 20 % des personnes déclarent qu’eux-mêmes, leur famille ou leurs amis, ont déjà été impliqués dans des fusillades. Et ils sont deux fois plus nombreux à craindre d’être touchés dans les cinq prochaines années.

Personne ne semble être en mesure d’enrayer cette course folle aux armements. Effrayant.

Patrick Laurent