La fin d'une saga digne d'un vaudeville: la marquise Tamara Falco se mariera quand même

Personnalité très populaire depuis le berceau, elle a connu un regain de médiatisation avec sa participation au concours "Top Chef" pour les célébrités qu’elle a remporté alors que de son propre aveu, elle était incapable à la base de cuire un œuf. Depuis, les contrats publicitaires, les interviews s’enchaînent. Elle est aussi chroniqueuse dans l’une des émissions people les plus regardées du pays.

Devenue à son tour Grande d’Espagne au décès de son père emporté par le coronavirus, cette grande catholique pratiquante, a hérité du château familial El Rincon. Netflix lui a d’ailleurs consacré une série où on la voit en plein chantier et dans sa vie quotidienne courant de mondanités en réunions familiales. À cette époque, sa mère était en couple avec le Prix Nobel de Littérature Mario Vargas Llosa.

En septembre dernier, son compagnon Inigo Onieva l’a demandée en mariage. Les fiançailles ont aussitôt été l’événement du jour en Espagne. Très originale bague Repossi en diamants au doigt, Tamara Falco annonçait un mariage religieux en son château pour le 17 juin 2023. Mais moins de 48 heures plus tard, rupture des fiançailles. Une vidéo avait largement circulé, montrant Inigo Onieva quelques semaines plus tôt à un festival de musique au Nevada embrassant une autre femme. Si, dans un premier temps, il avait démenti face caméra la chose, arguant qu’il s’agissait d’une vidéo plus ancienne avant sa relation sentimentale avec la marquise, la musique entendue en bruit de fond le mit dos au mur.

La marquise de Grinon connut alors une popularité à son paroxysme. On saluait son courage, sa détermination d’avoir éconduit un futur mari de peu de confiance. Sa réapparition publique expliquant qu’il n’y aurait pas de marche-arrière malgré les pardons publics répétés d’Inigo, fut même diffusée en direct !

Mais voilà que le jour de Noël, Inigo Onieva devenu l’une des personnalités les plus détestées d’Espagne, contacta Tamara Falco pour se rendre ensemble à la messe de minuit. À partir de ce moment et excuses réitérées, la marquise décida donner une seconde chance à leur amour. Ils s’envolèrent au Nouvel An pour le Pôle Nord où une demande en mariage fut à nouveau formulée et acceptée.

Ce retournement de situation laisse l’opinion publique espagnole fort perplexe. Certains se demandant même s’il ne s’agissait pas d’un scénario savamment élaboré dans le but de vendre des interviews et reportages exclusifs payés à prix d’or en Espagne par la presse de cœur.

La marquise aux anges soutient que cette fois-ci sera la bonne et que cette seconde partie de relation est encore plus gratifiante que la première. Le mariage devrait cependant être revu en mode mineur quant à l’assistance, famille et cercle proche. La date du 17 juin est donc bien maintenue… pour le moment.