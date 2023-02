"Polyamoureux avant que le terme existe", "Ne plus choisir a été une libération" : voici deux Belges qui aiment plusieurs personnes en même temps

Didier, 60 ans a renoncé à la monogamie il y a bien longtemps. "J'étais polyamoureux avant que le terme n'existe. Pour moi, il a toujours été évident qu'une femme ne m'appartiendrait jamais et qu'il était donc inimaginable que j'exige la fidélité d'une femme. Pendant plus de vingt ans, j'ai vécu avec une compagne qui faisait ce qu'elle voulait, mais je n'ai pas été capable de m'autoriser à faire pareil. Quand je suis devenu quadragénaire, je me suis dit que c'était à moi de définir mes propres normes et je suis donc devenu polyamoureux. En fait, je n'ai rien inventé du tout, les soixante-huitards avaient déjà inventé l'amour libre, mais il a fallu attendre les années 90 pour que le polyamour commence réellement à prendre de...

