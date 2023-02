5 choses à savoir sur "Les Bracelets rouges: Nouvelle génération", la série qui débarque sur La Une

Voici cinq choses à savoir sur Les Bracelets Rouges : Nouvelle génération diffusé à partir de ce jeudi soir sur La Une.

1. Nouveau casting

Si les acteurs représentants le corps médical ne changent pas, Clément, malheureusement décédé au terme de la saison 3, Thomas, Mehdi ou encore Roxane ont dit ont fait leurs adieux à la série pour laisser place à d’autres jeunes patients aux problématiques nouvelles prénommés Gabriel, Zoé, Emma, Nathan ou encore Benji, un personnage dont les jours sont comptés. “On va l’accompagner jusqu’à son départ définitif. C’était une décision lourde à prendre et en même temps, on s’est dit que ce sont des choses qui arrivent forcément et dont il faut parler”, explique la productrice. “On a traité ce sujet avec beaucoup de pudeur comme on le fait toujours dans Les Bracelets rouges. Mais, ce n’est pas pour autant que certaines questions importantes posées par Benji, notamment aux infirmières, ont été éludées.”

Dans le casting de cette nouvelle saison, on retrouve également Blandine Bellavoir, actrice notamment connue pour avoir joué dans la série Les Petits Meurtres d’Agatha Christie. Celle-ci incarne la maman de Zoé. “Blandine Bellavoir joue une maman qui a eu sa fille très jeune et qui l’a élevée toute seule. Pour essayer de sauver sa fille, elle est contrainte d’appeler l’homme qui n’a jamais rempli son rôle de papa jusqu’ici, raconte Véronique Marchat. Cette expérience va la faire passer de” maman enfant” à “maman responsable”. En étant face à certaines problématiques, son personnage va grandir.”

2. Tourné au même endroit

Une partie de l’affiche change mais le lieu de tournage reste toujours le même. L’équipe des Bracelets Rouges ont à nouveau posé leurs valises au Pôle de Santé d’Arcachon, un endroit qui correspond parfaitement au ton que la production voulait donner à la série.” On n’avait pas envie d’un lieu de tournage glacial. On voulait du vert toute l’année”, explique la productrice. Un environnement lumineux qui “compense avec le côté plus oppressant de la série”, ajoute Claude Azoulay.

”On n’y est rentré sur la pointe des pieds pour la première saison et aujourd’hui, on fait pratiquement partie des meubles”, explique Véronique Marchat.

Toutes les scènes ne sont toutefois pas tournées dans l’hôpital. Si la majorité du tournage se déroule dans le centre hospitalier, certaines scènes sont tournées dans un décor fictif monté en région parisienne ou encore dans d’autres hôpitaux.

3. Un encadrement spécifique

Pour interpréter au mieux leurs rôles, les jeunes acteurs s’aident évidemment d’un scénario très documenté mais également, dans certains cas, de coachs ou spécialistes.” Des médecins nous donnent des conseils pour être au plus proches des pathologies évoquées dans la série mais également pour utiliser au mieux l’outil fiction afin de ne pas tomber dans un réalisme trop perturbant”, ma productrice qui ajoute que des vrais patients et leurs parents se rendent régulièrement dans les coulisses du tournage. “Je pense notamment à la petite Maëlle qui souffrait d’une leucémie. Elle nous a rendu visite plein de fois sur le plateau et est partie la veille de la diffusion d’une des saisons qui lui a par la suite été dédiée.”

4. Ne pas tomber dans le pathos

Malgré les sujets graves évoqués dans la série, les producteurs tiennent à ne pas tomber dans ce qu’on appelle “le pathos”. “On peut être envahi par l’émotion en regardant Les Bracelets rouges sans que ce ne soit glauque ou trop triste. Il faut trouver le juste équilibre”, explique Véronique Marchat. “Et une certaine justesse dans les interprétations”, ajoute Claude Azoulay

5. Une suite en préparation

Bracelets Rouges : Nouvelle génération n’est pas encore diffusé qu’une nouvelle saison, la cinquième, est déjà en cours d’écriture, expliquent les deux producteurs de Vema Production qui précisent toutefois que ce sont les chiffres audiences qui décideront du retour ou pas de la série hospitalière.