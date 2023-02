"Je n’ai pas hésité une seconde à titulariser Vertessen": Karel Geraerts justifie ses choix

"Je n'ai pas hésité une seconde. Yorbe nous amène beaucoup de profondeur avec sa vitesse. Cela nous permettait de faire reculer les Brugeois. Je voulais aligner deux attaquants avec des profils différents même si je sais très bien que Gustaf est dans une bonne forme", se justifie Geraerts.

Ce choix ne s’est pas traduit par des buts même si l’avant prêté par Eindhoven s’est offert une superbe occasion (36e). N’empêche, Nilsson s’est créé deux opportunités en seulement 25 minutes.

Cela n’a pas suffi et les Unionistes n’ont toujours pas vaincu le signe indien face aux Brugeois qu’ils n’ont toujours pas battu depuis leur retour parmi l’élite.

"On sent quand même que l’équipe a progressé. C’était un beau match de foot. On a essayé de bien jouer au football. Bruges a vraiment bien démarré lors des dix premières minutes. On a ouvert le score au bon moment. On encaisse un but étrange mais nous sommes parvenus à gérer les moments difficiles. Quand tu viens à Bruges, tu sais que tu vas leur donner trois ou quatre occasions. Mis à part ça, nous sommes restés calmes."

Des cartons jaunes stupides

La seule petite contrariété provient des avertissements de Lazare et Van der Heyden qui manqueront donc le prochain match face au Standard. "Je ne suis pas content même s'ils ont gardé leur sérénité par après", pointe le coach peu habitué à tancer ces éléments en public.

Geraerts a tout de même de quoi être fâché sur ses cartons jaunes récoltés bêtement. Avec un noyau étriqué et un calendrier dense qui s’annonce avec huit matchs sur les 30 prochains jours, ces deux absences pourraient peser contre les Rouches.