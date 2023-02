”Longtemps, j’ai eu l’impression de ne pas avoir choisi” : Catherine Deneuve explique être devenue actrice totalement “par hasard”

À ses débuts, elle ne tenait surtout pas à faire de l’ombre à sa sœur aînée. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle choisit de troquer Dorléac pour Deneuve, patronyme de sa mère, en guise de nom de scène. C’est dans Les portes claquent, en 1960, qu’elle obtient son premier rôle. “Longtemps, j’ai eu l’impression de ne pas avoir choisi, confie-t-elle à propos de la carrière de comédienne qui s’est ouverte à elle. Cette idée m’a agacé longtemps. Je freinais des pieds intérieurement parce que j’avais l’impression que ce n’était pas ma décision. J’ai mis beaucoup de temps à accepter.”

Véritable tournant dans sa carrière, le succès des Parapluies de Cherbourg, en 1964, a tout de même créé une sorte de rivalité avec sa sœur. Et, pour cause, au Festival de Cannes de la même année, c’est le film de Jacques Demy, dans lequel Catherine Deneuve donne la réplique à Nino Castelnuovo, qui remporte la Palme d’or alors que La Peau Douce de François Truffaut, porté par Françoise Dorléac, est également dans la sélection officielle.

Malgré cette mésaventure, les sœurs Dorléac resteront soudées. Trois ans plus tard, elles ont d’ailleurs partagé l’affiche des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Un succès que Françoise, brûlée vive dans un accident de voiture en juin 1967, ne pourra savourer que très peu de temps. À seulement 25 ans, la jeune femme disparaît laissant une sœur anéantie par le chagrin. Ce drame, Catherine Deneuve n’en parlera d’ailleurs que très rarement. “Évidemment qu’on continue à vivre. […] Mais sa présence me manquera toujours”, déclarait-elle à un journaliste.

Une actrice qui défie le temps

Profondément marquée par cette disparition, Catherine Deneuve a continué son ascension dans le septième art. jouant dans comédies musicales, mélodrames, polars, œuvres d’auteurs confidentiels ou encore grands films populaires. Dans sa longue filmographie apparaissent Belle de jour, La Chamade, Peau d’Âne, Ça n’arrive qu’aux autres ou encore Le Dernier Métro et Indochine, deux films, respectivement sortis en 1981 et 1983, pour lesquels elle obtiendra le César de la Meilleure Actrice.

Toujours en activité (on l’attend notamment dans La Tortue, film sur Bernadette Chirac, en 2023), a réussi ce que peu d’actrices de plus de 50 ans peuvent se permettre aujourd’hui : vieillir à l’écran. Bien que prendre de l’âge ne l'” amuse pas du tout”, elle ne va cesser de repousser les limites, de Belle-maman en 1999 à Potiche en passant par 8 femmes, Astérix et Obélix : Au service de sa majesté ou encore De son vivant, l’ancienne demoiselle de Rochefort continue à honorer le titre qu’on lui a souvent donné, à savoir la “reine Catherine”.