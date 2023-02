Le City Palace est probablement l’un des plus grands et plus beaux complexes rappelant la splendeur à l’époque des maharadjas. Son architecture est un mélange de style moghol et rajput avec une vue sur le lac Pichola où se trouve sur une île le Lake Palace, autre joyau de Udaïpur qui fut autrefois la capitale du royaume Mewar. Une scène du film de James Bond "Octopussy" se tient à cet endroit.

L’entièreté de la construction a duré 300 ans soit sur 76 générations, et fut initiée par Udai Singh II. La façade mesure 244 mètres de long. L’ensemble compte onze palais distincts en granit et marbre, qui donnent une impression de forteresse depuis le lac. Tous ces palais sont reliés entre eux par des labyrinthes de cours et corridors, une véritable ville dans la ville.