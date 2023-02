Emin, Belge de “Koh Lanta : Le Feu sacré”: “Cela fait 20 ans que je postule à Koh-Lanta!”

La persévérance, Emin Luka en connaît un rayon. Et, pour cause, le directeur opération de Brussels Expo pose sa candidature à Koh-Lanta depuis… vingt ans ! "Même si certaines personnes m'ont dit : 'Est-ce que ça vaut encore la peine ?' je me suis accroché...

Nous vous offrons cet article Créez votre compte et accédez à l'intégralité de cet article réservé à nos abonnés. Créer un compte Déjà un compte ?Connectez-vous