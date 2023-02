Pour répondre aux élèves et parents d’élèves qui ne souhaitaient inscrire leur enfant ni en cours de religion ni en cours de morale laïque, l’idée de remplacer ce cours par une heure "fourre-tout" avait émergé. Et avait été péjorativement renommé "cours de rien" sans qu’on sache réellement de quoi il retournerait.

Depuis, son contenu a été amendé, précisé. Et c’est désormais un cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) qui est en place. Objectif : favoriser le vivre ensemble, permettre à chaque élève de se développer en tant que personne et citoyen et lui permettre de se construire une pensée autonome.

Au vu des théories complotistes qui se multiplient sur les réseaux sociaux et de l’absence de remise en question face aux détournements d’Internet, il y aurait sans doute lieu de réfléchir à un cours d’actualité.

Plutôt que d’imposer un cours de citoyenneté, la lecture, au cours de français, d’un livre de Voltaire dont la majorité des élèves se désintéressent ou encore d’imposer des expériences de chimie que la majorité aura tôt fait d’oublier une fois lancée dans la vie professionnelle, un tel cours aurait plusieurs avantages : améliorer la culture générale des plus jeunes, décrypter et débattre de l’actualité, déconstruire les théories complotistes qui pullulent sur les réseaux sociaux, ou encore participer à la lutte contre les extrémismes.

La lecture d’un journal offrirait à coup sûr un bagage intellectuel sans doute plus utile et pérenne que l’apprentissage par cœur des plus sombres formules mathématiques.