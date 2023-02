Lukaku est de retour et en plaisante : “Regardez ça comme je suis en forme” (VIDEO)

”Est-ce une libération pour moi ? C’était difficile à cause de toutes ces blessures, a admis Big Rom. Cela me donne confiance pour le reste de la saison. Bien sûr, j’avais indiqué à l’entraîneur que je voulais commencer le match. Je veux toujours jouer et j’étais disponible pour aider l’équipe. Je suis content de la victoire. Nous voulions gagner, mais c’était un match difficile. Après que j’ai marqué, nous sommes allés chercher ce deuxième but, mais nous n’avons pas réussi.”

À lire aussi

S’il l’a fait commencer sur le banc, Inzaghi se trouve bien heureux d’avoir fait monter Romelu Lukaku, prêté par Chelsea jusqu’en fin de saison. “On est content, c’est une arme et on sait ce qu’elle peut nous apporter.”

Mkhitaryan a souligné l’impact de son équipier : “Romelu a toujours été un joueur important pour le club, tout le monde connaît ses grandes qualités. Il a montré ce qu’il est capable de faire aujourd’hui ; il nous a apporté une grande aide et fait la différence…”

”Mamma mia, je suis très en forme”

Avant le match, Giuseppe Marotta, CEO de l’Inter, avait évoqué les 103 kilos de Lukaku comme explication à son statut de réserviste. Son avis a évolué depuis lors : “On s’attend à ce que Romelu fasse de grandes choses en deuxième partie de saison.”

Le principal intéressé a d’ailleurs plaisanté sur son physique dans la foulée du coup de sifflet final, au micro de Sky Sports. Savait-il qu’il était déjà à l’antenne ? Difficile à dire, mais le Diable s’est laissé aller à un petit : “Mamma mia, regarde ça ! Je suis très en forme”, en plaisantant juste avant le début de l’interview.