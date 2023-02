"Koh-Lanta": pourquoi la case du mardi est-elle maintenue?

Depuis lors, l’émission n’est plus retournée à sa case d’origine. Alexia Laroche-Joubert, directrice d’Adventure Line Productions, société qui produit Koh-Lanta, en explique les raisons. "Personnellement, j’aimais beaucoup le vendredi. C’est toujours déstabilisant quand on est amené à changer de case, surtout pour un programme qui l’a occupée pendant dix-huit ans. J’ai fait un sondage de la case du mardi, hors sports et hors Koh-Lanta. Sur les individus, on a gagné 5 points, sur la ménagère, on a gagné 10 points, sur les 15-24 ans, on a gagné 11 points, sur les 25-49 ans, on a gagné 12 points et sur les 4-10 ans, on a gagné 13 points. Il y a un moment où on remplit le contrat de la case. Il y a une puissance qu’il n’y avait pas avant Koh-Lanta sur cette case-là et il y a tout le replay derrière. La puissance de Koh-Lanta nous permet d’être accueillis sur toutes les cases de TF1. Et, c’est notre job de faire le meilleur programme pour les téléspectateurs."

Rémi Faure, directeur des programmes de TF1 ajoute que l’offre de divertissements s’est élargie sur la chaîne française. En cause ? "La pénurie de séries américaines qui occupaient auparavant une centaine de primes par an", explique-t-il. "C’est un mouvement structurel pour les grilles de TF1 d’avoir plus de divertissements. On explore donc des cases différentes que celles du vendredi et du samedi."