"Le journal d'une bonne", un documentaire poignant à ne pas manquer

Diffusé ce samedi sur La Trois, Le journal d'une bonne, documentaire de Valérie Manns, raconte l'histoire de ces domestiques de maison, ces personnes dont on connaît finalement peu la vie. Le fil rouge du documentaire, c'est l'histoire de Félicité Lavergne, une jeune fermière arrachée à ses parents à seulement quatorze ans pour effectuer un travail de bonne dans une ferme pour cinq francs les premiers mois et dix francs ensuite. Enfin, c'est ce qui était convenu… Très vite, la jeune fille cesse d'être payée par ses maîtres alors qu'elle croule sous les tâches ménagères et qu'elle est la première à se réveiller et la dernière à s'endormir. Ses nuits, elle les passe dans une chambre sans lumière du jour. Son seul refuge, c'est la messe du dimanche. Son seul réconfort, le châle de sa mère qu'elle a emporté avec elle. Souffrant de solitude et d'enfermement, Félicité Lavergne décide finalement de s'enfuir.

De Clermont-Ferrand à Paris en passant par Lyon, la jeune femme vit de nouvelles expériences. Mais ses rêves de vivre une autre vie se brisent à chaque fois. Violée à de nombreuses reprises, elle fait une fausse couche. Lorsqu’elle servait dans la capitale française, elle mena toutefois une grossesse à son terme. Mais l’homme qui l’avait mise enceinte, son maître de l’époque, n’a pas voulu reconnaître l’enfant.

À partir de ce moment, Félicité Lavergne n’a qu’un objectif : travailler d’arrache-pied pour offrir une bonne éducation à sa fille Joséphine dont elle est séparée et qu’elle ne voit qu’une fois par mois.

Entre archives et scènes d’évocations et grâce aux témoignages de sept bonnes, le documentaire permet d’en apprendre davantage sur les conditions de vie difficiles de ces oubliées de l’Histoire qui ont subi domination bourgeoise et violence sociale.