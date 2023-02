Comme l’Union Saint-Gilloise, c’est Wanty qui sourit

Le 31 janvier, l’équipe Intermarché-Circus-Wanty a vécu un nouveau moment majeur et symbolique de son histoire en devenant officiellement la première formation au classement mondial UCI. Bien sûr, la saison venait à peine de débuter, et quinze jours plus tard, UAE avait pris la tête, mais pour la...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous