Don Bosco ne refusera pas la Super

Battu à l’aller, Don Bosco Tournai a cette fois pris sa revanche sur Bon-Secours en l’emportant assez aisément (13-3) dans le derby de N1.

"On ne peut pas évoquer à proprement parler une revanche puisque notre adversaire était déforcé. Néanmoins, ça reste une victoire", indique Julien Renard.

Pour les Tournaisiens, cette saison s’avère d’ores et déjà réussie, avec pour l’instant une belle cinquième place. Mais une fameuse cerise pourrait s’inviter sur le gâteau tournaisien en fin de saison. Don Bosco, c’est sûr, ne refusera pas une montée en Super Division.

"Attention, cette éventualité demeure hypothétique. Il faut donc rester les pieds sur terre. Pour pouvoir espérer monter, nous devons terminer dans le top 4 et nous sommes actuellement cinquièmes", relève Julien.

Don Bosco doit donc terminer dans les quatre premiers et compter sur le désistement des autres équipes vers l’échelon supérieur. Ce n’est pas impossible. Julien nous explique pourquoi.

"Le premier ne peut normalement pas refuser la montée, sauf problème impérieux. C’est justement le cas de Braine, qui a un souci de salle. Autre raison, que le club ait déjà une équipe en Super Division. Dans notre série, des clubs comme Sokah Hoboken et la Villette sont dans ce cas de figure et ces équipes sont devant nous au classement. Il y a aussi Astrid Herstal dont on dit qu’elle n’est pas chaude à l’idée d’aller en Super. Maintenant, encore une fois, nous devons être dans le top 4, c’est-à-dire battre la Villette ce week-end puis tout gagner en espérant que la Villette perde encore des plumes. On ne sait jamais."

Monter ne comporterait aucun risque pour les Tournaisiens, Julien en est persuadé. Au contraire.

"Déjà, l’effectif ne changerait pas. Max Lermusiaux est en pleine ascension en ce moment. Il joue 25e Belge. Ce sera un des plus gros B0 la saison prochaine et la Super pourrait constituer une belle expérience pour lui. À part moi, personne n’a connu la Super. Pour Frédéric Bouckenooghe et moi, qui sommes papa depuis peu, le calendrier serait allégé par rapport à une N1, ce qui est appréciable. On continuerait à jouer entre potes et même si c’est monter pour redescendre tout de suite, ce serait une superbe expérience ensemble."

