“Fatigue, honte, difficultés à se concentrer, agressivité,...” : les effets pervers, en classe, dont souffrent les enfants en précarité alimentaire

7 5% des enseignants voient régulièrement des enfants arriver à l'école le ventre vide et ils estiment même que plus de 10 % arrivent à l'école sans avoir pris de petit déjeuner, d'après l'étude réalisée par Spark Market Research en Belgique. Un constat dramatique qui n'est pas sans conséquence sur la santé des enfants. "Pendant les cours, ils constatent en effet plusieurs effets directs qui deviennent de plus en plus préoccupants, souligne Élisabeth Verschoore, directrice de l'école Don Bosco à Bruxelles. Il y a la fatigue, la difficulté à se concentrer, un sentiment de dépression, de tristesse ou encore une non-participation en classe. Sans oublier les risques de développer un trouble ou une maladie à cause de carences alimentaires. De ce fait, de plus en plus d'enseignants ont apporté personnellement de quoi nourrir certains enfants de leur classe. On voit aussi qu'ils sont issus de toutes les classes sociales, c'est un groupe de plus en plus grand, beaucoup plus de familles sont touchées". Oublier le petit déjeuner revient également à assimiler moins de vitamines et de minéraux au cours de la journée. De nombreuses études démontrent que les carences en folates, en calcium, en fer et en vitamines A, B1, B2, B3, C et D sont plus prononcées chez les personnes qui sautent le petit déjeuner.