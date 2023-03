"JCVD , coup sur coup": Que nous apprend le documentaire inédit sur Jean-Claude Van Damme?

Pendant près d'une heure, la vie de JCVD est passée au peigne fin. À commencer par sa première expérience dans les arts martiaux avec Claude Goetz, son coach de l'époque. "Il (Jean-Claude Van Damme, NdlR.) était un peu timide, couillon. Contrairement à ce qu'on croit, il était raide comme un piquet, myope comme une taupe et laid comme un pou. Il était bourré de défauts. Il était très peureux. Il avait l'air d'une victime", déclare d'ailleurs l'entraîneur.

Bon élément, le jeune Jean-Claude enchaîne compétitions et victoires. Ce qui le conduit en Floride et fait naître chez lui ce rêve américain. Son but est clair : le Belge veut devenir un grand acteur hollywoodien mais cela ne se fera pas sans quelques années de galère vécues aux côtés de son ami de toujours Mohamed Qissi. "On cherchait à faire des films comme Chuck Norris", explique ce dernier qui a déménagé avec lui aux États-Unis. De petits rôles en petits rôles, JCVD espère capter l'attention des plus grands du cinéma.

"Bloodsport", le début du succès

Il faudra attendre la sortie du film à petit budget Bloodsport en 1988 pour que Jean-Claude Van Damme connaisse le succès qu'il attendait temps. Très vite, le Belge devient la nouvelle idole des films basés sur les arts martiaux après Bruce Lee. "Je pense que Bruce Lee est Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme est Jean-Claude Van Damme", répond-il d'ailleurs lorsqu'on lui parle de la comparaison souvent faite entre les deux acteurs.

Suite à l'accueil positif de Bloodsport, qui ne devait sortir qu'en VHS à la base, JCVD a enchaîné les succès : Kick Boxer, Full Contact, Universal Soldier ou encore Timecop. Des films qui l'ont également mis dans une case, celle du genre d'action.

La drogue et les moqueries

Bien qu'il ait dit qu'il n'y toucherait jamais, Jean-Claude Van Damme n'a pas résisté à l'appel de la drogue. "Van Damme, la bête, le tigre de la cage, l'homme "Bloodsport" est tombé dedans", dit-il en interview avant de préciser qu'une femme en est la cause (Darcy LaPier, mère de son fils Nicholas). Ce travers le fait passer à côté d'un contrat avec Universal qui voyait en lui le prochain Stallone et l'a cantonné à des films peu convaincants qui sont directement sortis en VHS.

En France, sa façon de parler, son attitude de star américaine et sa fameuse phrase pronocée en interview "We have to be aware" sont à l'origine de nombreuses moqueries. Mais début 2010, l'acteur décide d'en jouer, de pratiquer l'autodérision, notamment dans des spots publicitaires qui ont connu un grand succès.

S'ensuit la réalisation de l'un de ses rêves : tourner aux côtés de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, deux vedettes hollywoodiennes à qui il a souvent été comparé, dans Expendables 2. "J'étais comme un gosse", explique-t-il. "Il y a des gars qui ont ça, qui sont nés avec ça, déclare d'ailleurs la star de Rocky. "Il a eu des hauts et des bas mais je pense qu'une fois qu'on a été une star, il suffit de rallumer la flamme."

Ce qu’ont appris les années, c’est que malgré les coups, JCVD aura toujours eu la force de se relever.