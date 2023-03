Une praline au lard fumé servie à l'heure du café au restaurant Carcasse

En ce début d’année, le restaurant Carcasse et son chef Timon Michiels, ont dévoilé le fruit d’une collaboration avec le chocolatier Julius Personne (The Chocolate Line), à savoir une praline… au lard fumé ! Une petite douceur étonnante, surprenante et détonante, à découvrir sans plus tarder au sein du restaurant étoilé. Servie à l’heure du café chez Carcasse, la praline se compose d’un chocolat belge, de lard fumé, d’un praliné aux amandes et de gratons croustillants. Pour le moment uniquement servie au sein du restaurant côtier, il n’est pas exclu que cette praline soit disponible à plus grande échelle dans un futur proche…