Batibouw 2023 : les tendances cuisine

Le blanc classique n’a pas disparu : il perdure dans les catalogues des fabricants et surtout dans les envies. Mais l’idée a fait son chemin : une seule teinte rend le tout moins dynamique. Il ne faut donc pas hésiter à opter pour un mélange de styles et de matériaux. La cuisine c’est le cœur d’une maison, elle y apporte du passage, de l’énergie, un sentiment de sécurité. Elle se pare de mobilier spécial et de technologies innovantes qui brouillent les pistes : on est dans une cuisine ou au salon ? Un peu des deux…

À la différence des dernières années, l’idée d’intimité est aussi de retour. La cuisine est toujours associée au séjour, mais les nouvelles architectures font intervenir du verre texturé, des armoires colonnes ou des étagères mi-bibliothèque, mi-rangement d’ustensiles ou même des parois amovibles afin de les faire communiquer ou, au contraire, de créer deux endroits distincts. Cela dit, l’époque des cuisines entièrement isolées est révolue et c’est davantage la cuisine qui donne le ton au living.

De l'air plus pur

L’air intérieur est plus pollué que l’extérieur et les polluants sont nombreux dans la cuisine. Alors on aère mécaniquement oui, mais surtout, on contrôle et on maîtrise ! Ikea proposera à partir d’avril VINDSTYRKA, un capteur de qualité de l’air performant au prix de 39,99 €.

On pense aussi aux hottes intégrées à la plaque de cuisson (compter au moins 1 500 €). À noter que la Klarstein Full House Down Air System est proposée au prix agressif de 800 €.

Le rêve, c’est cette hotte à étagère de Franke. Le fabricant a puisé son inspiration dans l’univers de la restauration pour son nouveau modèle T-Shelf de la gamme Mythos en y ajoutant design industriel et côté pratique puisqu’elle est aussi une étagère qui permet d’habiller la cuisine avec un effet… bœuf.

Gadgets et technologies

Les fours sont capables de préparer des plats entiers de manière quasi autonome et même de mesurer la température à cœur de la viande. Les réfrigérateurs vont jusqu’à savoir ce dont vous avez besoin sans que vous le sachiez vous-même. Il existe de plus en plus de gadgets mais ils ne sont pas encore utilisés à grande échelle.

Une des évolutions très pratiques en matière d’intérieur est l’intégration de la hotte dans la table de cuisson : plus besoin de travaux au plafond, ce qui améliore aussi considérablement l’esthétique de la pièce.

Autre technologie qui paraissait futuriste il y a quelques années : grâce à l’IA et aux chatbots, les concepteurs de cuisine peuvent visualiser très vite nos idées et s’en inspirer pour concevoir des aménagements qui correspondent à nos envies et à la réalité de l’espace.

Le cuivre : antibactérien et grandiose

On redécouvre les propriétés antibactériennes du cuivre qui en font une surface géniale pour une cuisine. En nuance subtile sur un mitigeur, une poignée de porte ou en teinte plus affirmée sur un évier, un éclairage ou une cloison, le cuivre offre aussi de l'élégance à la cuisine, une petite ambiance "années folles" contemporaine ! Ixina distille cette tendance dans toute la cuisine. " Pour un effet spectaculaire, trempez l'évier et les robinets dans du cuivre aux reflets chaleureux. En combinaison avec le bois, le cuivre se révèle sublime, mais les façades unies le complètent également parfaitement " , avance Nicolas Block.

Les mitigeurs : beaux et intelligents

La robinetterie en a fait du chemin en quelques années. Cette sortie d’eau souvent en acier chromé avait autant de sex-appeal que son nom : robinet… Désormais, on les appelle plutôt des mitigeurs et ils tiennent un rôle non négligeable dans l’aménagement d’une cuisine : oui, ils sont devenus non seulement beaux mais intelligents, économes, étonnants et même… désirables ! Dans ce domaine, les formes rondes et organiques continueront à conquérir nos intérieurs tout au long de l’année 2023. Les modèles sont de plus en plus courbes et élancés, avec des becs évoquant le cou d’un cygne majestueux, rien que ça ! Les marques ont travaillé sur la souplesse du levier qui permet de doser le flux au mieux. On propose même du sans contact comme chez Grohe et Franke. Les mousseurs font gagner des litres d’eau et économisent l’énergie.

Côté gadget : le robinet de cuisine étirable fait fureur cette année. Mais c’est chez Quooker qu’on se prend à rêver furieusement de posséder CE robinet. Le système du fabricant hollandais offre tous les types d’eau possible en un tournemain : de l’eau fraîche et filtrée, de l’eau pétillante et de l’eau bouillante à la seconde. Et oui… de l’eau toute simple aussi ! On peut composer son système selon ses besoins et sa bourse : à partir de 1 195 € (eau + 3 l d’eau bouillante). Mais ça marche : 300 000 Quooker sont vendus par an et le chiffre d’affaires double tous les deux ans…