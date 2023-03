Le Standard et 777 entendent bien conserver Deila

Ces deux dernières semaines, le nom de Ronny Deila a beaucoup circulé du côté de Bruges. Après le licenciement de Scott Parker, la direction brugeoise a scruté le marché et il se dit en haut lieu que le profil du coach liégeois plaisait énormément aux décideurs blauw en zwart. "Je n'ai pas pour habitude de réagir aux rumeurs et je n'étais pas au courant de celle-là. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Mais quand j'entends que des clubs nous veulent, moi ou mes joueurs, c'est un signe que nous faisons de bonnes choses et qu'on travaille bien", a réagi le T1 avant le match de dimanche dernier.