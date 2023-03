"Notre Jardin extraordinaire" s’expose à Villers-la-Ville

Ceux qui voudront prolonger leur aventure au cœur de la nature pourront également retrouver un numéro du Jardin extraordinaire consacré aux ratons-laveurs, ce dimanche soir sur La Une.

Parmi les histoires racontées à travers ces photos, y en a-t-il une qui vous a touché en particulier ?

"Il y a une histoire incroyable. Parmi les photos, il y a la seule série de clichés du lynx en Belgique. Elle prouve l’existence de cet animal chez nous. Il y a aussi l’histoire de Pascal qui adore faire des photos depuis le balcon de son immeuble."

Peut-on dire que la crise sanitaire a en quelque sorte donné une nouvelle impulsion au Jardin extraordinaire, émission vieille de bientôt 70 ans ?

"Oui, clairement. Notre jardin extraordinaire, l’émission déclinée, a fait ses plus grosses audiences pendant le confinement. C’est historique. Il y a eu un vrai engouement. L’idée de faire participer les téléspectateurs nous trottait en tête depuis longtemps et cette période était l’occasion de la faire naître. Aujourd’hui, quand on nous parle du Jardin extraordinaire, on nous parle bien souvent de cette émission-là. On a beau tourner du Pôle Nord au Pôle Sud, ce dont parlent et ce qui touche le plus les téléspectateurs, c’est ce qui se passe près de chez eux."

Depuis quand la nature vous passionne-t-elle ?

"Très jeune, je n’avais pas une maison avec un jardin mais j’habitais à côté d’une forêt. Elle était mon terrain de jeu. J’allais y courir et je passais mon temps à regarder les traces des animaux. À 8 ans, je créais des journaux où je parlais de loups et d’autres animaux et je les distribuais dans les boîtes aux lettres." (rires)

Vous êtes un véritable globe-trotteur. N’avez-vous jamais eu envie de vous installer définitivement dans un des pays visités ?

"Dans tous les pays ! J’ai la chance d’avoir vu et de voir encore des formes de vies différentes. En Antarctique, d’où je viens de revenir, j’ai filmé les baleines et les manchots, au Guatemala, les colibris, en Finlande, les ours et chez nous, la naissance de papillons et de libellules. Et ce ne sont que quelques exemples. Je ne me lasse jamais de voyager. Mon prochain grand voyage ? L’Islande !"

Si vous n’aviez pas été journaliste-reporter, auriez-vous choisi un métier en lien avec la nature ?

"Ça m’aurait bien plu d’étudier les espèces animales et voir comment elles fonctionnent. La vie sauvage est incontrôlable. On en connaît que très peu de choses. Et comme dit une citation (d’Enzo Maïorca, NdlR.) : ‘Jusqu’à ce que l’homme apprenne à respecter et à dialoguer avec le monde animal, il ne pourra jamais connaître son véritable rôle sur cette terre.’"