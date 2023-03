Un avis sur le nouvel entraîneur, Domenico Tedesco ?

"Je suis assez surpris de ce choix. On a toujours parlé d’un grand nom avec un palmarès et on a été surpris. Moi, je n’avais jamais entendu parler de lui. C’est difficile de juger quelqu’un sans le connaître et il faut lui laisser le bénéfice du doute. J’espère qu’il va apporter sa patte et du changement. J’ai envie de voir de nouvelles têtes, un nouveau souffle dans cette équipe. Il ne doit pas avoir peur de mettre certains anciens joueurs sur le banc ou de ne pas les reprendre s’ils ne sont pas titulaires dans leur club ou s’ils ont moins de rythme. Ceci dit, j’aurais aimé voir un entraîneur belge sur le banc des Diables. J’espérais voir arriver Preud’homme ou Philippe Clément. Pour moi, il faut un Belge à la tête de l’équipe nationale et j’espère que le prochain sera Vincent Kompany qui a le profil parfait pour les Diables."

Et sur Wilmots et Martinez ?

"Pour Martinez, j’étais sceptique au départ, mais il a fait un boulot incroyable, il ne faut pas l’oublier. En 2018, nous étions la meilleure équipe et cela s’est joué sur des détails. J’adore Roberto Martinez et je trouve que c’est un grand monsieur. Il a professionnalisé à mort la fédération et laissera une trace positive. Je n’oublie pas non plus tout le travail de Marc Wilmots qui a recréé un groupe, qui a fédéré autour de cette équipe nationale. Et pour lui aussi, cela s’est joué à peu de chose. Avec une défense au complet, on aurait été beaucoup plus loin à l’Euro 2016."

Nicolas Dardenne supporter diables rouges football sport folklore Obelgix ©Jean Luc Flemal

Un prono, un feeling pour les mois à venir et l’Euro 2024 qui arrive ?

"On commence fort avec un match en Suède, cela ne sera pas facile. Il y a des blessés, des retraités et des choix du sélectionneur. Il faudra que la mayonnaise prenne avec ces jeunes et ces moins jeunes. Il y a pas mal d’incertitudes, mais on y croit toujours en tant que supporter. On garde une équipe qui peut faire de beaux résultats."

En plus l’Allemagne, c’est une belle destination pour un grand tournoi.

"C’est le rêve. La plupart des stades sont à une heure et demie de Bruxelles. J’ai hâte d’y être, mais il faut se qualifier ! Je serai en Allemagne pour le match amical qui arrive, ce sera déjà un bon test pour les joueurs et les supporters."

Un petit mot pour les joueurs qui ont pris leur retraite internationale ?

"La perte de Vincent Kompany avait déjà fait mal, il a beaucoup manqué ces derniers temps. Mignolet et Alderweireld ont aussi apporté énormément et il faut les remercier pour ce qu’ils ont fait. Et puis, c’est triste de voir qu’Hazard arrête si jeune. On a vécu des moments extraordinaires grâce à lui. Le voir jouer, c’était juste un bonheur. La Belgique ne sera plus la même sans lui. J’espère qu’il retrouvera le plaisir de jouer et qu’il reviendra sur sa décision. Je lui lance d’ailleurs l’invitation de venir en tribune avec moi pour manger un burger, voire un sanglier avec lui !"