Les Oscars, et après ?

En décernant à Sarah Polley le prix de la meilleure scénariste pour Women Talking, en faisant de Ruth E. Carter la première femme noire à décrocher deux Oscars (pour les costumes de Black Panther : Wakanda Forever, cinq ans après avoir emporté le même trophée pour le premier volet de la saga) et surtout en couronnant Michelle Yeoh meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once face à quatre comédiennes blanches, l'Académie des Oscars a quelque peu éteint l'incendie qui s'était déclenché après les nominations, taggées #Oscars SoWhite et #OscarsSoMale vu le peu de diversité et l'absence des femmes dans la catégorie de la réalisation.