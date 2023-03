Marie Trintignant , l'actrice derrière le drame

Dans le documentaire Marie Trintignant, le choix du jeu, diffusé ce vendredi sur La Trois, Sandrine Dumarais revient sur la carrière artistique de l'actrice à travers des extraits des films dans lesquels elle a joué mais également à travers les témoignages de ceux avec qui elle a travaillé, de Pierre Salvadori à Didier Le Pêcheur en passant par Jean-Hugues Anglade.

Depuis sa maison d'Uzès, Jean-Louis Trintignant parle également de sa fille avec beaucoup de tendresse. L'acteur français revient sur l'enfance de Marie Trintignant et son envie d'avoir "des parents normaux". Pourquoi avaient-ils, eux, le droit de jouer alors qu'elle devait aller à l'école ?, pensait-elle. Pourtant, plus jeune, elle ne rêvait pas au métier d'acteur. "Quand j'étais petite, je ne voulais pas faire ça du tout, confiait-elle en interview. C'était même un métier un peu honteux pour moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est ridicule…"

Mais, dès l'adolescence, elle se laisse tout de même prendre au jeu et se met à tourner avec les plus grands. On la retrouve dans La Terrasse d'Ettore Scola, dans Série Noire d'Alain Corneau ou encore dans Une affaire de femmes de Claude Chabrol. "Ma mère m'a dit : 'Ne fais pas ça ! Toutes les actrices sont malheureuses'. Et mon père m'a dit : 'Vas-y, c'est amusant !' C'est vrai que c'est très amusant mais j'ai mis dix ans à être heureuse", racontait la comédienne.

Cette joie de vivre et cet épanouissement, c'est le souvenir que Jean-Louis Trintignant gardait de sa fille. "Je crois qu'elle a été très heureuse. Peut-être pas tout le temps mais assez souvent", conclut la figure emblématique du cinéma français décédée un peu plus d'un an après la sortie du documentaire.