Pour Kid Noize, “le format album n’a plus lieu d’être”

Pourtant, aujourd’hui, force est de constater qu’on “switch la musique” comme on jouait de la télécommande de la télévision dans les années 90 et 2000. “Avec les plateformes et les algorithmes, reconnaît Kid Noize, il n’y a plus de la place que pour écouter quelques secondes d’un morceau avant d’en changer.” Lui, il le reconnaît, tout DJ qu’il est, il fonctionne à l’ancienne. “Quand il y a un artiste que j’aime bien, j’écoute tout le disque. C’est rare quand j’aime tout de A à Z mais ce faisant, j’apprends à apprécier. Je pense cependant que cette culture va disparaître. Et quand je dis que Nowera c’est la fin de la trilogie, c’est aussi la fin d’un format.” La suite, ce seront peut-être trois EP ou trois singles. Ou bien rien du tout, poursuit-il. De quoi inquiéter ses fans !

”Le format album n’a plus lieu d’être. D’un point de vue commercial, c’est un gouffre. D’un point de vue temps, c’est hallucinant à faire. D’un point de vue artistique, c’est de plus en plus compliqué. Est-ce que ce format a encore du sens à part pour le vinyle qui est un format de vieux, s’interroge-t-il. Tout ça est en pleine mutation et je n’ai pas les réponses à ces questions. En revanche, ce que je sais, c’est que cet album-ci est complet et que je me suis battu pour qu’il le soit. J’en suis fier.”

Regrette-t-il la disparition du format album ? “Depuis toujours, mon format préféré, c’est le EP, soit cinq titres. C’est le seul qui peut être vraiment cohérent, c’est la formule parfaite. Mais il fut un temps où il n’était pas bien reçu par les disquaires. Ça prenait la place que prenait un LP (33 tours) mais avec moins de titres et donc vendu moins cher. On ne pouvait donc pas sortir de EP. Aujourd’hui, par l’entremise des plateformes, c’est le format qui tient la corde. Mais serions-nous là, tous les deux, à discuter, si j’avais sorti un EP ?” Bonne question s’il en est.

Charles Van Dievort