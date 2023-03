Anderlecht, qui a enchaîné une deuxième défaite, manque ainsi l’occasion de doubler OH Louvain au classement et de prendre la tête. Les deux équipes, pourtant si performantes lors de la phase classique, pataugent depuis le début des playoffs : aucune d’elles n’a remporté la moindre rencontre après deux journées.

Les Louvanistes gardent deux points d'avance sur leurs plus proches rivales. Mais tant le Standard Femina que Genk ne sont plus trop loin (respectivement à 3 et 4 unités d'OHL). À huit matchs de la fin, tout reste possible. "Il n'y a encore jamais eu autant de suspense, tout le monde peut gagner contre tout le monde", a confirmé Laura De Loose, du RSCA, au micro d'Eleven.