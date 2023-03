Serge Crevecœur de retour au Brussels:"L’amour pour ce club ne m’a jamais quitté"

Dans des rôles qu'il connaît bien puisqu'à partir du 1er juin, le Bruxellois de 51 ans occupera à nouveau officiellement le poste de directeur général et retrouvera aussi son costume de coach en succédant à Jean-Marc Jaumin à la tête de l'équipe première. Une double fonction dans laquelle il a déjà pu faire ses preuves lors de ses six précédentes saisons passées en D1 avec le Brussels. "Avec une montée au sein de l'élite (2013), trois demi-finales et une finale des playoffs (2017), j'ai vécu beaucoup de beaux résultats et mes meilleurs moments au Brussels."

Un rôle plus à sa mesure et une proximité familiale

Une spirale positive qu’il espère pouvoir retrouver après des expériences difficiles en tant que coach en France. Comme à Pau (2017-2018) et à Gravelines (2020-2021) précédemment, son passage au Portel s’était terminé prématurément au début de l’année 2022, après quelques mois seulement.

"J’ai mal vécu ma rupture de contrat au Portel. J’étais un peu désorienté car je trouvais cela injuste. On ne m’a pas vraiment octroyé le temps et la confiance nécessaires pour faire mes preuves là-bas. Cela a généré une remise en question personnelle et m’a beaucoup fait réfléchir pour la suite. Mais je n’ai jamais perdu l’envie de coacher et le basket me manquait. Je me sens juste mieux dans un rôle plus large au niveau du management, avec un impact plus important sur la vision sportive du club."

Malgré quelques sollicitations à l'étranger l'année passée, Serge Crevecœur préférait lui retrouver de la stabilité en Belgique. Pour des raisons familiales principalement. "Pouvoir rester quotidiennement au contact de mes proches est devenu une priorité. Je veux continuer à passer du temps avec mes enfants."

Trop tôt pour évoquer des ambitions précises

S'il va d'ores et déjà se mettre au travail afin de préparer la prochaine saison, il est encore trop tôt pour définir le niveau des ambitions. Tout comme la composition de l'équipe et de son staff. "Il me faudra d'abord réaliser un état des lieux en allant à la rencontre des différents acteurs au sein du club, et de ceux qui l'entourent comme la Ville, la Région et les sponsors."

Après avoir côtoyé des grosses structures en France, il devra aussi se réhabituer au cadre de travail beaucoup plus limité et restreint du petit complexe de Neder-Over-Hembeek. Des infrastructures pas vraiment dignes d'un club de haut niveau, et qui avaient d'ailleurs été une des raisons de son envie de départ par le passé. "C'était frustrant et usant car j'avais l'impression de plafonner avec les moyens mis à disposition. Vous me connaissez, je n'ai jamais manqué d'idées ni de projets pour continuer à faire grandir le club. Mais encore une fois, il est trop tôt maintenant pour établir des plans précis à ce sujet."