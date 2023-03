La Suède, vexée d’être reléguée en D3

En effet, les Suédois n’ont pas encore digéré la non-qualification pour la Coupe du monde. Dans le dernier match de barrages, ils se sont inclinés (2-0) en Pologne et ont été très mauvais. Zlatan Ibrahimovic avait des problèmes au genou et n’était monté au jeu qu’à la 79e.

Ce n’était que le début de la honte pour la Suède. Dans la League B de la Ligue des nations, elle a terminé dernière de sa poule avec 4 sur 18. La saison prochaine, elle sera reléguée en Ligue C - la D3 - et c’est considéré comme un affront par l’opinion publique. L’excuse de l’entraîneur Andersson est valable : tout au long de l’année 2022, les forfaits se sont multipliés.

Les quatre derniers matchs - contre le Mexique, l’Algérie, la Finlande et l’Islande -, la Suède les a toutefois gagnés. Il s’agissait de matchs amicaux, mais ils ont fait du bien au moral. Ils ont ramené du positivisme au sein de l’équipe.

Mais c’est surtout le facteur Zlatan qui doit faire raviver la flamme. Malgré ses 41 ans, son impact sur l’équipe est énorme. Sa conférence de presse de mardi a été suivie par tout amateur de football. Pendant plus d’une demi-heure, il a soigné le spectacle, notamment en faisant la pub du Qatar.

Le fait qu’il ait pu rejouer quatre matchs avec le Milan AC - trois montées au jeu et une titularisation - et qu’il ait marqué un but sur penalty fait rêver les Suédois d’une montée au jeu splendide contre les Belges.

L’entraîneur Andersson, lui, a tenté de souligner le positif plutôt que de parler de l’annus horribilis qu’était 2022. Son argument principal ? La Friends Arena porte chance à l’équipe nationale de Suède en matchs de qualification pour des Coupes du monde et Euro. En effet, sa dernière défaite en campagne de qualification date du 8 septembre 2015 - il y a donc huit ans - contre l’Autriche (1-4).

Yves Taildeman