À partir de ce jeudi sur La Une, une nouvelle aventure commence pour la comédienne de 42 ans qui rejoint le casting de la deuxième saison de L'École de la vie, série produite par Nagui relatant le quotidien d'une école, que ce soit à travers l'histoire des élèves, des professeurs ou encore des parents. Julie de Bona y joue le rôle d'Alexandra Delega, une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves. Celle-ci sera "entourée de la même équipe pédagogique que dans la saison 1" et "tentera de résoudre des problèmes de société auxquels peuvent être confrontés les jeunes : la drogue, la famille d'accueil défaillante, être victime d'un exhibitionniste, le deuil d'un camarade, les troubles alimentaires et la maladie psychique chronique", peut-on lire dans le communiqué envoyé par la France Télévisions, diffuseur français de la série. Un problème de santé bouleversera toutefois sa carrière et sa vie personnelle, ajoute la chaîne.

La comédienne donnera la réplique à Florence Pernel, Bruno Sanchez, Mélanie Page ou encore Céline Rebboah, acteurs déjà présents dans la première saison de la série diffusée il y a deux ans. Seul Guillaume Labbé, qui a campé le personnage principal de Vincent Picard pendant le premier chapitre, manque à l’appel.