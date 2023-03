Maria del Rio: "Je n’ai pas envie d’entendre que les femmes de 50 ans sont vieilles"

À 50 ans, Maria del Rio avoue se sentir plus épanouie que jamais. "Je n'ai jamais su profiter de mes instants présents parce que je regardais toujours avec regret le passé. J'avais peur de ce qui allait arriver. Et donc, je me remettais toujours en question, confie-t-elle. Mais, aujourd'hui, j'arrive à un cap où, quand je regarde en arrière tout le chemin parcouru, je me sens bien parce que je me dis que tout ce que j'ai vécu fait la femme que je suis aujourd'hui. Tout cela m'a construit et était nécessaire."

Qu’aimeriez-vous dire à la Maria del Rio qui avait 20 ans ?

"Quand je vois les photos de moi à 25 ou 30 ans, j’ai envie de me dire : ‘Mais de quoi tu te plaignais ? Tu as perdu du temps à t’en faire.’ Je ne voulais pas arriver à mes 70 ans en ayant ce sentiment-là. Il y a eu une réelle prise de conscience de mon côté."

Vous dites qu’en sortant LELA, votre marque de produits de bien-être, vous avez fait quelque chose que vous n’osiez pas faire auparavant. Quel a été le déclic ?

"Je suis arrivé à un instant de ma vie où j’avais envie d’octroyer du temps à un nouveau projet. Et cela a été possible grâce à Laurent mon compagnon. C’est vraiment lui qui m’a donné un coup de boost. D’ailleurs, ce projet, nous l’avons fait naître ensemble. Il n’y a pas de hasard. Il fallait que je rencontre une personne comme lui à ce moment précis de ma vie."

Comprenez-vous que l’on puisse qualifier de "vieilles" les femmes de 50 ans alors qu’à cet âge, les hommes sont encore pratiquement considérés comme étant dans la fleur de l’âge ?

"Je n’ai pas envie d’entendre que les femmes de 50 ans sont vieilles. C’est d’une maladresse totale. C’est malheureusement la société qui nous impose cela. Dans les années 80, une femme de 35 ans était déjà considérée comme "vieille". On a la chance d’avoir un peu fait évoluer les mentalités mais certains clichés persistent. Beaucoup de femmes prouvent qu’à 50 ans elles ne sont pas vieilles du tout. On peut aussi avoir 30 ans et être fatiguée et blasée de tout. Tout est une question de personnalité. L’âge n’a rien à voir là-dedans."

Sandrine Dans a réservé une petite surprise à Maria del Rio, il y a deux semaines. Les téléspectateurs la découvriront lors d’une émission spéciale diffusée ce samedi sur RTL-TVI. ©Karimbo

Au cinéma ou sur le petit écran, la place réservée aux comédiennes de plus de 50 ans tend à s’élargir mais reste encore minime. À la télévision aussi, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là ?

"C’est triste. C’est quelque chose que je ne comprends pas bien. Pour moi, une femme devrait évoluer comme un homme, peu importe dans quel secteur. Est-ce qu’il y a vraiment du jeunisme dans l cinéma ? Je ne pense pas. Je pense, au contraire, que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Il y a des rôles pour tout le monde et il y en aura toujours. Moi, personnellement, j’espère revenir au théâtre mais je sais bien que ce ne sera pas pour jouer le rôle que j’avais dans Joyeuses Pâques ! Ce sera plutôt pour incarner un personnage que ma maturité me permet de jouer. Il faut accepter qui on est. Et, à l‘animation télé ou radio, je pense que c’est la même chose. Je vais vous raconter une anecdote qui m’avait beaucoup marquée. Il y a dix ans, un journaliste dont je vais taire le nom vient me voir lors d’un tournage et me dit : ‘C’est fou comme tu ne changes pas physiquement ! C’est un métier difficile. D’ici 5 ans, en tant que femme, tu ne seras plus à l’animation alors que pour nous, journalistes, l’âge ne compte pas, on continuera’. J’ai trouvé ça très maladroit et sectaire. J’ai envie de lui dire aujourd’hui : ‘Tu m’as dit ça il y a dix ans et pourtant aujourd’hui, je suis toujours occupée à animer une émission que j’ai la chance de porter haut et fière avec une super équipe’. Tout cela pour dire que selon moi, avoir cinquante ans à la télévision aujourd’hui n’est pas un problème. On s’en fiche un peu de ce qui est noté sur la carte d’identité."

Vos collègues vous ont déjà préparé une belle surprise pour vos 50 ans (lire ci-dessous). Mais, de votre côté, qu’avez-vous prévu pour le Jour J ?

"Je n’ai rien prévu du tout ! Par contre, je sais que mon compagnon, Laurent, me prépare un moment en tête à tête ce samedi soir !"

Fêter ses 50 ans, c’est l’occasion de faire une rétrospective sur les années passées. Mais, qu’en est-il des prochaines ? Avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur, des rêves à réaliser ?

"Heureusement, oui ! Je sais que la vie va encore me surprendre. J’ai des projets plein la tête et suis en alerte constante. Parmi eux, il y a un retour sur les planches que j’aimerais concrétiser."

Une émission spéciale pour son anniversaire : “J’ai eu le souffle coupé”

Très appréciée par les téléspectateurs et les auditeurs, Maria del Rio l’est aussi par ses collègues de RTL Belgium. Pour ses 50 ans, ces derniers lui ont d’ailleurs concocté, il y a deux semaines, une petite surprise d’anniversaire pilotée par Sandrine Dans, sa complice de toujours. Celle-ci a commencé dès le petit matin sur Radio Contact. Alors qu’elle présentait le Good Morning en compagnie de ses acolytes, Maria del Rio a été “enlevée” par la présentatrice de La Matinale de Bel RTL pour vivre une journée dont elle se souviendra longtemps. “Je ne m’y attendais pas du tout”, nous explique Maria del Rio qui “commence seulement à réaliser ce qu’il s’est passé”. “C’est rigolo la façon dont tout a été organisé derrière mon dos. Ils avaient tous peur que je crame quelque chose parce que généralement, lorsque je sens que quelque chose se trame, je mène l’enquête ! (rires) Aux périodes de fête, vous pouvez être sûrs qu’il y a toujours un de mes cadeaux de Noël ouvert à l’avance…”

Maria del Rio ©D.R.

Lors de cette journée spéciale, l’animatrice s’est rendu compte à quel point ses collègues la connaissaient bien. “Ils se sont renseignés auprès de mes proches pour me faire une petite rétrospective de ces 50 ans passés. On a démarré la journée en débarquant dans cette école primaire et secondaire que je fréquentais. Les couloirs, les portes, les rampes, je n’avais rien oublié de tout ce qu’il y avait là-bas. Tout cela était inscrit dans ma mémoire. Ça m’a rappelé de bons et de moins bons souvenirs qui font celle que je suis aujourd’hui”, explique Maria del Rio encore émue. “La journée s’est terminée en apothéose au Théâtre des Galeries, lieu très important pour moi où j’ai découvert ma première famille professionnelle. C’est là où je me suis construite, révélée, identifiée. Une salle remplie m’y attendait pour mon anniversaire. J’ai eu le souffle coupé plus d’une fois. J’ai même cru que j’allais faire un malaise.”

