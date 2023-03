Alcool: le Belge fait partie des plus gros buveurs… au monde et il n’y a pas de quoi s’en réjouir

D’après le World Health Statistics réalisé par l’OMS, ce sont les Lituaniens les plus gros buveurs avec 18,2 litres d’alcool pur par personne par année.

Avec 13,2 litres d’alcool pur consommé par habitant chaque année, la Belgique est au-dessus de la moyenne européenne, de même que la France (11,7), la Grande-Bretagne (12,3), l’Allemagne (11,4), contrairement à l’Espagne (9,2) ou encore l’Italie. (7,6). Concernant les épisodes de consommation excessive d’alcool, 28 % des Belges ont d’ailleurs reconnu avoir exagéré au moins une fois par mois, tous les mois pour la plupart.

Le Belge boit pour 462 € de boissons alcoolisées par an

Chez nous, l’alcool est la 4e cause de mortalité et de diminution de la qualité de vie chez les personnes âgées de 15 ans et plus. En 2018, les décès liés à l’alcool étaient même estimés à 5,4 % de l’ensemble des décès. Une consommation loin d’être anodine.

"En Belgique, le premier verre d'alcool est aujourd'hui consommé entre 12 et 14 ans, alerte le docteur et alcoologue Thomas Orban, qui a récemment publié un livre grand public axé prévention et jeunesse, titré L'alcool sans tabous (en librairie depuis le 11 janvier). Globalement, il manque un plan de prévention marquant dans notre nouveau plan alcool. Pour chaque euro gagné, on devrait investir au moins la moitié dans la prévention, mais rien de tout cela n'est fait. Le prix de l'alcool est également un problème. Le prix à l'unité devrait être augmenté car si ce n'est pas le cas, une bière n'a pas besoin de faire sa pub. Elle n'est pas chère et son prix suffit à faire sa propre publicité, c'est une situation absurde. Et au niveau de l'étiquetage, on est également très déçu. Aujourd'hui, on a mis en place des contraintes sur les aliments, les cigarettes mais pas sur l'alcool. Il n'y a pas d'étiquetage nutritionnel, le logo à l'égard des femmes enceintes n'est pas assez visible et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans une bouteille."

Le phénomène de précocité lié à la consommation d’alcool en Belgique n’est pas sans risques. On estime en effet que 38 % des jeunes qui commencent à consommer de l’alcool avant 15 ans connaîtront une dépendance à celui-ci à vie.

Et pour rappel, boire avant 13 ans augmente de 47 % le risque de devenir un adulte alcoolo-dépendant.