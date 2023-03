Friends, fric et frasques: même près de 20 ans plus tard, la série reste un phénomène inégalé

Après Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, Phoenix, Washington, Denver, Toronto, New York et Paris, "Friends Experience" débarque à Bruxelles. Inaugurée jeudi soir en grande pompe (lire ci-contre), l'exposition immersive consacrée à la légendaire série plonge le visiteur dans l'univers de Rachel, Phoebe, Monica, Chandler, Joey et Ross à travers douze décors reconstitués à l'identique et de nombreux objets symboliques. Vingt ans après la diffusion de sa dixième et dernière saison, Friends reste un phénomène inégalé à la télévision. La marque rapporte encore annuellement à Warner un milliard de dollars en droits d'auteur pour les rediffusions et autres produits dérivés ! Et chacun des six acteurs touche 2 % de cette enveloppe, soit 20 millions par tête de pipe. Comme ça, sans rien faire… Et dire qu'ils n'étaient payés "que" 22 500 dollars par épisode lors de la première saison.