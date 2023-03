"On est là" : quand RTL affiche son nouveau logo… devant la RTBF

" Si nos collègues de RTL et Guillaume (Collard, le CEO de RTL, NdlR) sont à l'entrée, bienvenus pour venir manger un bout à la cantine ce midi", écrit ainsi, non sans une pointe d'humour, Vincent Crabbé, sur LinkedIn. Le directeur communication et marketing de la RTBF a en effet partagé ce cliché insolite de la nouvelle campagne de publicité lancée par RTL (nouveaux logos, slogan : "On est là", etc.) qui s'affiche en grand devant les drapeaux de la RTBF accueillant les employés du service public chaque jour. Et ce n'est pas un poisson d'avril !