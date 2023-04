Porno, le David de Michel-Ange ? Ils sont tombés sur leur tête !

Voyez ce qui se passe dans le monde de la littérature. Après les ouvrages de Ian Fleming, le père de James Bond, et Roald Dahl, connu pour ses ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse, c’est au tour des écrits d’Agatha Christie d’être publiés expurgés de certains passages jugés offensants parce qu’ils font référence au genre, à la couleur de peau… Il paraît que cela peut aujourd’hui choquer certains lecteurs. À qui le tour demain ?

Depuis quelques années déjà, une fronde s’est levée pour dénoncer les propos racistes, homophobes et transphobes dans la série Friends dont l’exposition immersive vient de s’installer sur le plateau du Heysel à Bruxelles. Qualifiée de bienveillante, la sitcom culte voit le nombre de ses détracteurs grandir. Ceux-ci en oublient qu’elle date des années 90 et que les mentalités ont changé depuis. Faut-il pour autant faire table rase de tout le passé ?

Aux États-Unis, c’est le David de Michel-Ange, chef-d’œuvre de la sculpture de la Renaissance qui est au cœur d’une polémique totalement hallucinante. Une professeur d’art a été licenciée pour avoir présenté l’œuvre à ses élèves âgés de onze ans dans le cadre d’un cours. Shocking aux yeux de parents qui se sont dressés comme un seul homme en apprenant la chose. Ils ont déposé des plaintes jugeant que leur progéniture a été exposée à de la pornographie. Un élève aurait même été bouleversé à la vue de la nudité de la sculpture. Conséquence : l’école a signifié la porte de sortie à son enseignante au motif que les parents des élèves auraient dû être avertis que des sujets du genre allaient être abordés pendant les cours.

Porno, le David de Michel-Ange ? Où va-t-on ? Surtout à l’heure où Internet permet à tout un chacun, quel que soit son âge, d’accéder gratuitement et sans filtre à des millions de contenus réellement pornographiques. Où sont passés les esprits des Lumières, celui de mai 1968 et ceux qui prônent la liberté dans le respect de l’autre ? Il y a de quoi se poser des questions et d’être inquiets pour l’avenir…