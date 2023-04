La présidence de l'ONU, un bien mauvais poisson d’avril

La tradition, séculaire, a une nouvelle fois été respectée : la journée de samedi aura été l’occasion pour de nombreux plaisantins de disséminer quelques poissons d’avril plus ou moins savoureux. De la pose d’un toboggan géant pour redescendre de la Tour Eiffel jusqu’au remplacement des ordinateurs du météorologue Denis Collard par des grenouilles en passant par la future érection, made in DH, d’un stade national en containers empilés sur le site qatarolo de Caterpillar, désormais boudé par Legoland. Mais le poisson d’avril le plus percutant restera sans doute, pour l’édition 2023, celui fourni par l’ONU.